¿Cómo se conocieron Miley Cyrus y Liam Hemsworth y por qué terminaron?

Este fin de semana se ha dado una de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo: Miley Cyrus y Liam Hemsworth pusieron fin a su matrimonio y a su relación luego de 8 meses felizmente (o al menos así se cree) casados.

Para muchos, esta noticia causó un gran impacto por lo repentino que fue el anuncio de su separación, pero la verdad es que era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Diversos medios internacionales comentaban que "no estaban en la misma página".



De hecho, la misma Miley Cyrus comentó en su momento a la revista People que "estaba en una relación heterosexual, pero aún se sentía muy atraída sexualmente por las mujeres", resaltando que no se sentía cómoda con la palabra "esposa" que demostraba un estereotipo que ella no seguía.

¿Cómo Liam y Miley terminaron juntos si son tan diferentes? En este artículo haremos un repaso del momento en el que se conocieron y como llegaron a la drástica decisión de eliminar el lazo que supuestamente los uniría para siempre.

¿CÓMO SE CONOCIERON MILEY CYRUS Y LIAM HEMSWORTH?

"The Last Song" fue la película donde Miley y Liam se conocieron (Foto: DigitalSpy)

La historia de amor entre ambos se remonta a hace muchos años, en junio de 2009. Todo indica que la primera vez que se conocieron fue en el set de "The Last Song", una película de Nicholas Sparks después del clásico "The Notebook".

Ese mismo año, en una entrevista que dio Miley a la revista Seventeen en noviembre, ella lamó a Liam su "mejor amigo", evidenciando que había una química entre ambos que más adelante se convertiría en la relación de la que todos hablan últimamente.

En junio del 2010, Miley admite a MTV News que su tercer álbum de estudio "Can’t Be Tamed" contenía varias canciones sobre Liam Hemsworth. Para este tiempo, ellos ya estaban en una relación desde marzo del mismo año, para luego en agosto tener su primer rompimiento oficial.

A pesar de que en los meses siguientes se les vio juntos repetidas veces, fue en abril del 2011 cuando la pareja desató algunos rumores de su regreso. Y luego de muchas fiestas y eventos juntos, los comentarios de un compromiso se hicieron más fuertes en marzo del 2012 cuando se le vio a Miley posar con un anillo en el dedo anular.

Pero luego de pasar por muchos problemas con su pareja, en agosto del 2013 se rompió el compromiso y comenzó una de las etapas más locas de Miley Cyrus , una que muchos recuerdan por su presentación en la VMA de ese año con su famoso "twerking".

Los años pasaron, relaciones vinieron y se fueron hasta que finalmente en octubre del 2016 ella confirma que ambos están comprometidos nuevamente, luego de varios avistamientos de la pareja de parte de los paparazzis.

Con el tiempo, el amor sigue envolviendo a la pareja hasta que en diciembre del 2018 ambos se casan finalmente en una reunión privada donde solo sus familiares asistieron. Lo que parecía una verdadera historia de amor finalmente terminó este año, en agosto 2019 cuando ambos anunciaron su separación.

¿POR QUÉ TERMINARON MILEY CYRUS Y LIAM HEMSWORTH?

Miley Cyrus disfruta de unas vacaciones en Italia con Kaitlynn Carter. (Foto: kaitlynn)

Desde hace algún tiempo se le veía a Miley incómoda con su nueva vida como casada. A pesar de que no muchas cosas cambiaron con respecto a su forma de ser o de trabajar, ella admitió en Julio que no le gustaba el término de "esposa", como ya se mencionó anteriormente.

Luego de todo lo que pasó con su mejor amigo, esposo y ahora ex-pareja Liam Hemsworth , ¿qué tuvo que pasar para que ambos dejaran todo de lado? Por ahora, no hay una respuesta oficial sobre el motivo por el cual ambos decidieron terminar la relación.

El representante legal de Miley publicó que "Liam y Miley han accedido a separarse. Siempre evolucionando, cambiando como compañeros e individuos, ellos han decidido qué es lo mejor para ellos mientras se concentran en sí mismos y sus carreras. Ellos siguen siendo los mismos dedicados padres con todas sus mascotas mientras se toman su tiempo para separarse. Por favor, respeten su proceso y su privacidad".

En sus redes sociales, Miley Cyrus publicó una serie de fotografías con la descripción "no luches contra la evolución porque nunca ganarás. Como lo alto de la montaña en la que estoy, que alguna vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable".

¿Será que Miley Cyrus se aburrió de su vida junto a Liam? Nada está claro, pero estos anuncios vinieron acompañados de un nuevo escándalo para la cantante: un beso apasionado con Kaitlynn Carter. Ambas fueron captadas por las cámaras de los paparazzis disfrutando del sol mientras Miley no portaba su anillo de bodas.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado personalmente sobre lo sucedido y es muy poco probable que lo hagan en un futuro próximo. Lo cierto es que ahora será mucho más difícil que retomen la relación, ya que por fin saben qué es lo que significa el matrimonio realmente.