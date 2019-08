"No le deseo nada más que salud y felicidad" dice Liam Hemsworth sobre el fin de su matrimonio con Miley Cyrus

Pone punto final a las especulaciones. Luego que el portal Daily Mail Australia difundiera una supuesta reacción de Liam Hemsworth sobre el fin de su matrimonio con Miley Cyrus, el actor australiano decidió enviar un mensaje sobre el tema a través de sus redes sociales.

El portal informó que cuando un reportero le preguntó por la ruptura con la cantante, el actor supuestamente respondió: "No entienden lo que se siente. No quiero hablar de eso, amigo". Sin embargo, esta información sería falsa.

A través de Instagram, el hemano menor de 'Thor' dio su descargo y se refirió a Miley Cyrus. En primer lugar, le deseó lo mejor a su futura ex y aclaró que su separación es un tema privado.

Liam Hemsworth revela que Miley Cyrus cambió su apellido al casarse (Foto: @mileycyrus) Liam Hemsworth revela que Miley Cyrus cambió su apellido al casarse (Foto: @mileycyrus)

"Hola a todos. Solo una rápida nota para decir que Miley y yo recientemente nos separamos y no le deseo nada más que salud y felicidad. Este es un tema privado y no he hecho ni haré ningún comentario a ningún periodista o medio. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor", explicó Liam Hemsworth.

El actor de 29 años contrajo matrimonio con la exchica Disney en diciembre del 2018. Lamentablemente, la unión no duró demasiado y se especula que Miley Cyrus se sentía 'atrapada' en la relación y quería 'libertad' para hacer y salir con quien deseara.

Liam Hemsworth sobre Miley Cyrus Liam Hemsworth sobre Miley Cyrus

La cantante y actriz se encuentra en Italia en compañía de su hermana mayor y la socialité Kaitlynn Carter, quien hace dos semanas también anunció su separación. Ambas fueron captadas besándose horas antes de que se conociera la noticia sobre el fin del matrimonio con Hemsworth.

El actor de 'Hunger Games' está en Australia acompañado de su familia, con quien recientemente celebró el cumpleaños de su hermano mayor Chris y su cuñada, la también actriz Elsa Pataky.