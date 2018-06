Miley Cyrus: The Flaming Lips quiere sacar un disco en vinilo con un “agregado especial” de ella

Insólito . Los fanáticos habituados a ser sorprendidos por Miley Cyrus podrían palpar pronto su mayor excentricidad con sus propias manos, en la forma de un disco de vinilo rociado con orina de la cantante.



The Flaming Lips, la banda de rock que colaboró con la cantante pop en su álbum de 2015 “ Miley Cyrus and Her Dead Petz”, dijo que estaba tratando de volver a editar el trabajo en vinilo con un agregado especial.

“Podríamos conseguir una buena cantidad de pis de Miley (Cyrus) y mezclarlo con algo de purpurina y lo pondríamos allí”, dijo el líder de Flaming Lips, Wayne Coyne, al sitio web británico New Music Express .



La banda de Oklahoma ha sido conocida por sus propias extravagancias, como Coyne atravesando a una multitud en una burbuja gigante o mezclando cerveza y su propia sangre en un vinilo.



Miley Cyrus and Flaming Lips - Lucy In The Sky With Diamonds

“Creo que eso subiría la apuesta inicial. ¿No creen?”, dijo Coyne. Queda por ver si ejecutarán la idea.



En 2015 Coyne dijo que The Flaming Lips y Miley Cyrus estaban planeando un concierto en el que todos los músicos y los espectadores estarían completamente desnudos, pero no hay señales de que ese espectáculo haya tenido lugar. ( Con información de AFP )

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.