La estrella de la serie ‘ Stranger Things ’ Millie Bobby Brown no pudo asistir a los MTV Movie & TV Awards debido a una lesión en la rodilla; sin embargo, esto no impidió que envíe un video en el que acepta el galardón y además aprovecha el momento para agradecer a sus admiradores y enviar un fuerte mensaje a todos sus ‘haters’.

Millie Bobby Brown contaba con millones de seguidores en Instagram y Twitter , pero hace poco fue víctima de bullying al volverse protagonista de memes homofóbicos y racistas. Por este motivo, cerró todas sus cuentas y respondió así a sus detractores con este mensaje.

"Voy a decir lo siguiente porque sé que hay muchos jóvenes y también adultos viendo esto. Si no tienen nada bueno que decir, mejor no digan nada. En este mundo no debería haber espacio para el bullying. Yo no voy a tolerarlo y ninguno de ustedes debería" dijo Millie Bobby Brown .

La joven actriz de 14 años también fue irónica: “ Si necesitan un recordatorio de lo importantes que son y quieren levantarse contra el odio, mandenme un mensaje a Instagram ".

Millie Bobby Brown además de desactivar su cuenta en Twitter , ha bloqueado la función de comentarios por parte de sus seguidores en Instagram .

Asimismo, Millie Bobby Brown le dedicó un mensaje a todos sus fans “Quiero que sepan lo agradecida que estoy con los que me apoyan. No es ningún secreto que haber conseguido el papel de Eleven en ' Stranger Things ' ha cambiado mi vida de la forma más increíble.”

A pesar de que Millie Bobby Brown no pudo celebrar su reconocimiento en los MTV Movie & TV Awards en la categoría Mejor actuación en serie , l a actriz compartió una imagen en Instagram mostrando su agradecimiento con el coprotagonista Noah Schnapp .

Millie Bobby Brown es conocida por su papel protagónico 'Eleven' en la exitosa serie de Netflix 'Stranger Things', por la cual recibió un Emmy a la Mejor actriz de reparto en el 2017 y hará su debut en el cine en el 2019 en "Godzilla: El Rey de los Monstruos".

