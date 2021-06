Débora Hallal, con apenas 24 años, fue elegida hace unos días para ser la representante de México en la edición Miss Universo 2021, evento que significará la sucesión de la corona que posee otra mexicana: Andrea Meza, ganadora del certamen de belleza del 2020.

Pero no todo ha sido sencillo para la representante de la belleza mexicana, pues la originaria de Los Mochi tuvo que enfrentar un duro momento en su vida cuando enfermó de Tiroiditis de Hashimoto y estuvo a punto de abandonar el modelaje.

DÉBORA HALLAL DA A CONOCER SU ENFERMEDAD

El 23 de noviembre de 2020, la modelo compartió todo lo que vivió durante su enfermedad entre 2018 y 2019 y cómo logró superarla. “Hace 2 años estaba en la cama de mi casa con dificultades para pasar saliva y con mucho dolor.... me habían quitado la mitad de mi tiroides porque tenía nódulos”, contó.

Débora Hallal, con apenas 24 años, fue elegida hace unos días para ser la representante de México en la edición Miss Universo 2021 (Foto: Débora Hallal/Instagram)

“En ese momento vi imposible el pararme en un escenario de un concurso de belleza”, precisó Débora Hallal, sobre el sueño de concursar para ser la mujer más bella de México.

La joven también reveló que cuando se enteró de la enfermedad se llenó de muchas dudas, entre ellas, estaban las preguntas de si podría concursar teniendo Hashimoto o si el hipotiroidismo sería algo por lo que le prohíban participar. Fue su familia la que le brindó el mayor apoyo, especialmente su madre.

“Mi mamá fue mi amiga, cómplice, enfermera y mi súper heroína. Mi familia me comenzó a dar muchos mensajes de aliento y mi papá me recordó que lo más importante era mi salud... entonces me comencé a concentrar en mi recuperación y en estar bien”, confesó Hallal.

El 23 de noviembre de 2020, la modelo compartió todo lo que vivió durante su enfermedad entre 2018 y 2019 y cómo logró superarla (Foto: Débora Hallal/Instagram)

QUÉ ES LA TIROIDITIS DE HASHIMOTO

Débora Hallal padeció de Tiroiditis de Hashimoto. Se trata de una enfermedad autoinmune, en la que el mismo sistema ataca a la tiroides. En estos casos es común que se produzca hipotiroidismo, lo que ocurre cuando la glándula tiroides ya no produce un nivel suficiente de hormonas.

Por otro lado, esta condición médica es diagnosticada con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años de edad. El hipotiroidismo causado por la tiroiditis de Hashimoto se trata reemplazando la hormona tiroidea.

Es común el agrandamiento de la tiroides, articulación rígida, aumento de peso, debilidad muscular, depresión, estreñimiento, fatiga, frecuencia cardíaca lenta, hinchazón en las extremidades, ojos hinchados y sensibilidad al frío.