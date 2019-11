Mon Laferte mostró las 'bubis' en la alfombra roja de los Latin Grammy en protesta por la crisis social en Chile

Mon Laferte ha sido una de las grandes críticas del gobierno de Sebastián Piñera y ha apoyado la grandes marchas y protestas que se vienen realizando en Chile, donde estalló una crisis social que no tiene cuándo terminar. Por ello, en su paso por la alfombra roja, la cantante no dudó en quitarse el saco que traía encima y mostrar los senos a los medios de comunicación que cubrían la alfombra roja de los Latin Grammy 2019.



Esta acción tomó de sorpresa a todos, pues el ingreso a la alfombra roja de Mon Laferte fue de lo más tranquila, pero de repente se detuvo y se bajó el saco que traía puesto.

Al mostrar los senos se podía leer el mensaje en su pecho "en Chile torturan, violan y matan". La cantante no pronunció palabra alguna y solo se quedó parada en medio de la alfombra roja por cerca de un minuto y luego se retiró.

Mon Laferte muestra los senos en los Latin Grammy

EMOTIVO DISCURSO TRAS GANAR GRAMMY

Mon Laferte ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Alternativa y le dedicó un poema escrito por la 'Chinganera', quien le pidió que las leyera en la premiación:



"Chile me dueles por dentro

Me sangras por cada vena

Me pesa cada cadena

Que te aprisiona hasta el centro

Chile afuera, Chile adentro

Chile al son de la injusticia

La bota de la milicia

La bala del que no escucha

No detendrá nuestra lucha

Hasta que se haga justicia"

Mon Laferte y su emotivo discurso en los Latin Grammy.

CHILENOS LA APOYAN

Tras este acto, las redes sociales de Chile explotaron a favor de Mon Laferte a quien agradecieron por levantar la voz por las injusticias que se viven en el país del sur.

increíble que mon laferte tuvo que irse a méxico a sacarse la chucha pa hacer una carrera porque en chile nunca le dimos bola y aun así da la cara por nosotrxs más que cualquier otro gil culiao



no nos merecemos a tremendo ser humano honestamente — mononoke hime 🔥 (@negramochera) November 15, 2019

LA MON LAFERTE SACANDO LA VOZ AL MUNDO POR TODOS LOS CHILENOS 🇨🇱🇨🇱🇨🇱



GRANDE!!! #LatinGRAMMYpic.twitter.com/tL3pq8QZ0o — ☀️젱 ˢᵘⁿˢʰⁱⁿᵉ (@DaniCypherTear) November 15, 2019

Que tremendo acto de Mon Laferte. Lleno de belleza, mostrar el cuerpo para denunciar el dolor, y un discurso de una profundidad mágica con una décimas que emocionan. El arte y la creación, la ciencia y el conocimiento, la sabiduría popular tendrán tanto que decir. — Gabriel Alemparte (@jgalemparte) November 15, 2019