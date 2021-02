La cantante chilena Mon Laferte podría recibir una multa por haber realizado un mural en una aparente zona histórica, informó el representante de las Secretarías Regionales Ministeriales de de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, Constance Harvey.

Resulta que, a través de su cuenta de Instagram, Mon Laferte informó que había pintado un mural en representación del ciclo menstrual, de los estados de ánimos en esos días y los dolores que ocasionaban en las mujeres.

“Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor 😭Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno 😩😖 me dolía todo y la vecina de enfrente me dió una pastilla 😋que me ayudó a poder seguir pintando a 12 metros de altura”, precisó la interprete en sus redes sociales.

Sin embargo, las autoridades se mostarron alertas porque el mural de Mon Laferte fue pintado “justo, o en el límite del sitio de patrimonio o de la zona de amortiguación”, lo que podría traerle problemas a la cantante de ‘Amárrame’.

En declaraciones a Radio Valparaíso, Constance Harvey calificó a Mon Laferte como ‘individualista y egoísta’ por pintar el mural llamado Día uno, sin los permisos oficiales y la consulta de los vecinos.

Debido a su posible falta, Mon Laferte podría recibir una multa sin importar ‘que sea una artista reconocida’. El Concejo de Monumentos Nacionales será el que determine la gravedad de la sanción a la cantante.

“Más allá que sean artistas o no artistas, la verdad es que el tema es dónde pintamos y dónde no lo hacemos. De esto está a cargo el Consejo de Monumentos Nacionales que defienden los atributos que tiene Valparaíso ante la Unesco”, puntualizó Harvey.

MIRA TAMBIÉN:

Mon Laferte saluda a su imitadora de "Yo Soy": “Lo hace increíble"