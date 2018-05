Morgan Freeman habló tras denuncias de acoso sexual: 'Me disculpo con quienes se hayan sentido no respetados'

Morgan Freeman al fin rompió su silencio luego de que 16 mujeres lo acusaran de conducta sexual inapropiada. Ocho de ellas le dijeron a la CNN que fueron acosadas y abusadas sexualmente por el famoso actor.



Por medio de un comunicado oficial, Morgan Freeman aseguró que nunca fue su intención hacer sentir incómodas a las personas que trabajaron con él en algún momento y que ahora lo denuncian por acoso sexual.



"Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haría que alguien se sintiera incómodo a propósito. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o no respetado; esa nunca fue mi intención" , dijo Morgan Freeman.

Según los testimonios de las supuestas víctimas de Morgan Freeman, el actor se habría sobrepasado física y verbalmente con varias asistentes e integrantes de rodajes y promociones.

"Comentó sobre nuestros cuerpos ... Sabíamos que si él venía ... no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa que [estuviera] ajustada" , denunció una de las mujeres en la CNN.

Asimismo, una asistente de producción de la película 'Un golpe con estilo' (2015), dijo que fue víctima de tocamientos indebidos y comentarios sobre su cuerpo y ropa por parte de Morgan Freeman.

Cabe indicar que durante el 2017 surgió una avalancha de denuncias contra grandes estrellas del mundo de Hollywood , entre ellos los famosos Harvey Weinstein, James Toback, Kevin Spacer y Dustin Hoffman.

