Morgan Freeman: ocho mujeres acusan al actor de acoso sexual | FOTOS

El actor estadounidense Morgan Freeman fue acusado de comportamiento inapropiado y acoso sexual por ocho mujeres. La CNN recogió el testimonio de las mujeres afectadas quienes indicaron que se sintieron intimidadas por la estrella de Hollywood durante el rodaje de sus algunas de sus producciones.

Como parte de la investigación, dieciséis personas conversaron con la CNN sobre Morgan Freeman y ocho revelaron que fueron víctimas del comportamiento del famoso actor.

Según los testimonios, Morgan Freeman se habría sobrepasado física y verbalmente varias asistentes y miembros del equipo de algunos de los rodajes y promociones.

Morgan Freeman: ocho mujeres acusan al actor de acoso sexual Morgan Freeman: ocho mujeres acusan al actor de acoso sexual

"Comentó sobre nuestros cuerpos ... Sabíamos que si él venía ... no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa que [estuviera] ajustada", dijo una de las víctimas a CNN.

Algunas de las situaciones que recoge la CNN habrían tenido lugar durante el rodaje de películas que le lanzaron al estrellato al también ganador del Oscar.

Morgan Freeman: ocho mujeres acusan al actor de acoso sexual Morgan Freeman: ocho mujeres acusan al actor de acoso sexual

Una asistente de producción de la película 'Un golpe con estilo' (2015), indicó que fue víctima de varios tocamientos inapropiados y comentarios sobre su cuerpo y vestimenta, por parte de Freeman.

En tanto, las redes sociales se han mostrado divididas ente este revelador reportaje de la CNN sobre el actor. 'Morgan Freeman' se convirtió rapidamente en tendencia en Twitter.