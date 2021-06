Nacho recuerda la vez que celebró su cumpleaños con la camiseta de la selección peruana

A través de su cuenta de Instagram, ‘Nacho’ recordó con una emotiva fotografía la vez que celebró su cumpleaños utilizando una camiseta de la selección peruana de fútbol. El cantante también precisó que esas fechas eran muy tristes para él.

En la fotografía, Nacho aparece con la camiseta peruana y cargando a uno de sus hijos, mientras su familia al rededor le canta el feliz cumpleaños, cuando era muy joven.

“Por mucho tiempo no me gustó celebrar mi cumpleaños; cada vez que llegaba el 22 de agosto, inexplicablemente me deprimía y aún no entiendo por qué (alguien me dijo que a muchas personas le pasa). Con los años, afortunadamente, aprendí a valorar más la vida, a verla con más color, a apreciar con pasión este regalo enorme de Dios”, comenzó diciendo.

Con el paso de los años, Nacho indicó que su visión ha cambiado gracias a la ayuda de su familia, motivo por el cual ha decidido hacer una celebración por su cumpleaños, el próximo 22 de agosto.

“Hoy doy GRACIAS por la oportunidad de abrir los ojos todos los días, de seguir VIVO y sobretodo, de tener el chance de ver crecer a mis hijos. Son muchos los años que quiero cumplir, por eso decidí que todas mis futuras vueltas al sol serán grandes celebraciones. Hay mucho que festejar si seguimos de buenas en este mundo. Esta vez, para mi cumpleaños, quiero hacer algo inolvidable y diferente, en especial porque venimos de una época complicada y dolorosa que supongo nos enseñó a entender que hoy estamos pero mañana no sabemos”, añadió.

Nacho finalmente pidió la ayuda de sus seguidores para que le sugieran formas de celebrar su cumpleaños. “¿Qué se les ocurre que haga? Láncenme todas las ideas que puedan. Estaré leyéndolos”, añadió.