Nacho ofrece pasajes gratis a venezolanos para que dejen Perú y regresen a su país

El cantante venezolano Nacho usó su cuenta e Instagram para denunciar que muchos de sus compatriotas son víctimas de xenofobia en el Perú. Debido a esto, el intérprete decidió regalarles pasajes aéreos para que puedan regresar a su país lo más pronto posible.

“No me había querido expresar sobre la situación de xenofobia contra mis compatriotas venezolanos en el Perú porque sigo negado a creer que esas expresiones de odio salen del corazón de la mayoría”, dice Nacho en un video que publicó en su Instagram.

Pese a que recientes noticias involucran a ciudadanos venezolanos en actos delincuenciales, el cantante de 'Bailame' pidió a las personas que no generalicen y discriminen a aquellos extranjeros que han llegado al país buscando salir adelante.



¡Aquí el video!

Nacho ofrece pasajes a venezolanos

"Personas malas hay en todos los países del mundo, no solo los buenos huyen de las crisis. No saquen conclusiones de lo que somos como sociedad por las malas acciones de un par de escorias que no deberían estar en libertad", añadió.

Por ese motivo, Nacho decidió plantear una solución a la problemática y ofrecer pasajes aéreos a sus compatriotas que deseen regresar a Venezuela.

"Pensando en soluciones, de mi parte quiero ofrecer 15 pasajes de regreso a Venezuela a través de mi agencia de viajes, creamos una cuenta de Instagram para recibir las peticiones a la mensajería directa y llevar a cabo un sorteo y elegir a las personas que quieran volver a nuestra patria”, precisó.