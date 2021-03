El cantante y activista venezolano, Nacho salió al frente para defender a su colega Arcángel, quien fue blanco de múltiples críticas tras calificar a las mujeres de putas en sus redes sociales.

Según el intérprete de Contigo todo lo que hemos aprendido viene de casa y lo que nos toca hoy es hacer una introspección para mejorar como personas y el error es parte de ese proceso. Contó que su madre lo educó gritando o pegándole, sin embargo es consciente que era la forma de educar en esa época.

“Hay un machismo sistemático del cual todos somos víctima… Siento que hay una especie de despertar de consciencia, pero hay una amplia fragilidad molestosa en el espíritu de los jóvenes. Creo que es falta de Dios. No se les puede decir ni flaco, ni negro, ni gordo, ni pequeño o algo porque es un insulto…”, dijo Nacho en un video que publicó en Instagram.

Aseguró que todos fallamos para reparar y aprender. Confesó que su poco control de impulsos lo llevó a cometer cientos de equivocaciones, pero gracias a eso sigue construyendo una mejor versión de él.

“Yo no digo que está mal salir con el cu** pelado en las redes, si no está mal para ti. Pero no todo el mundo tiene que aceptar tu perspectiva, porque hay otras personas que podrían sentirse ofendidas”, señalo el cantante. Y agregó: “Lo que tienes que entender es que todavía no estamos en un mundo preparado para salir de las viejas malas costumbre y no imaginarnos cosas indecentes con ese cul**”.

“Es una tarea compleja sobre volar lo carnal y tratar de enfocarte en inteligencia, esencia, alma, cuando hay tanta piel robándose la atención y revelando, como es también normal, nuestros instintos básicos. Aunque, entiendo que debes ser capaz de lograrlo y puedas pasar por encima de eso”, reflexionó el artista e indicó que la mayoría de los ismos son dañinos incluyendo el “feminismo extremo”.

Nacho da su apoyo a Arcángel

Nacho expresó que ha tenido oportunidad de compartir con Arcángel, de hacer música y conversar con él y sabe que una buena persona, es un gran artista que se ha ganado su éxito a pulso.

“Me indigna que por un desliz, por un error quieran aplastar todo eso, que por un tema personal quieran restarle mérito a su arte… Somos humanos, no somos un género… Respete para que lo respeten no interesa si eres hombre o mujer. Lo que hizo Arcángel está mal sí, pero una gran acción que habla bien de él es haber pedido disculpas y mostrar su intensión de evolucionar para mejor… Siempre serás un grande, siento tus disculpas como sinceras, sigamos trabajando para ser mejores personas. Te quiero Arcángel”, dijo indignado.