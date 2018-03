Natalia Lafourcade y Gael García Bernal vivieron así el momento previo a su presentación en los Oscar 2018 

Natalia Lafourcade enamoró a todos los mexicanos y a Latinoamericanos con su espectacular presentación en los Oscar 2018 interpretando 'Recuérdame' de 'Coco', película que se llevó dos estatuillas doradas a mejor film y a mejor canción.



A pesar que el inicio de la canción, que estuvo a cargo de Gael García Bernal, fue muy criticada en las redes sociales, Natalia Lafourcade se mostró muy natural e hizo lo que mejor sabe hacer: cantar y encantar.



México y toda los asistentes al Oscar 2018 se rindieron a los pies de 'Coco', que ganó dos premios en una magnífica noche que fue totalmente mexicano y logró demostrar que la sangre latina ahora está más presente que nunca en la Academia.​

Pero previo a su presentación en los Oscar 2018, Natalia Lafourcade compartió un tierno video en que expresó su sentir minutos antes de ingresar al escenario.



"Amigos de mis redes sociales, no he visto nada ni sé qué es lo que está pasando. Tampoco no he posteado porque sino me voy a poner muy nerviosa y no me voy a concentrar en lo que estoy haciendo. En unos minutos salgo al escenario con Miguel y Gael García...Los quiero mucho, gracias por estar ahí", se escucha decir a Natalia Lafourcade mientras la maquillaban.

Natalia Lafourcade y el video que compartió en Instagram antes de su presentación en los Oscar 2018.

SE RÍE DE MEMES DE SU CANCIÓN 'EN EL 2000'



Debido a que en sus inicios Natalia Lafourcade escribió un tema donde hacía referencia a encontrarse sin la compañía de ningún hombre, incluido Gael García Bernal, y ayer los famosos estuvieron compartiendo el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles durante los Oscar 2018, los comentarios en la red no se hicieron esperar:



“En el 2000 Natalia Lafourcade cantaba “No tengo a un hombre ni a Gael García me siento tan vacía 🎵🎶🎵” y hoy es la prueba viviente que si pides algo con todas tus fuerzas Diosito te va a decir “ay ya ten, chtm”



“Y a la Natalia Lafourcade se le hizo .... en el 2000 le cantaba a Gael García y ahora cantan juntos”.



“En el 2000 Natalia Lafourcade andaba muy triste porque no tenía un hombre ni a Gael García y hoy va a cantar con él en los Oscars. Epaaaaale”.

Natalia Lafourcade memes Natalia Lafourcade memes

Ante ello, Natalia Lafourcade respondió durante la entrevista que brindó al programa “De Primera Mano” con una gran carcajada: “Qué chistoso eso, nos reíamos muchísimo de eso y aparte yo decía ya no me siento más vacía porque llegó Gael García a mi vida”.



“En verdad que es muy chistoso, me da mucha risa y luego me mandan mis managers los memes y así, y da mucha risa, pues sí, ¡qué chistoso no!”, agregó Natalia Lafourcade.



Sin embargo, en un tono más serio Natalia Lafourcade se refirió a su presentación en los Oscar 2018 y confesó: “los sueños se cumplen y cuando uno menos lo espera, pero que trabajaste y que hice las cosas con mucho amor y con mucha honestidad y tratando de hacerlo de la mejor manera posible, pienso que ya cuando sueltas en la vida de repente pasan esas cosas, o sea sorpresas de la vida muy bonitas que te llenan del calor el corazón”.