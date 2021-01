“Mi gorda bella” es una de las telenovelas venezolanas más exitosas y populares en toda Latinoamérica. Protagonizada por Natalia Streignard y Juan Pablo Raba, el melodrama se convirtió en un fenómeno televisivo a tal punto que logró traspasar las fronteras, ya que por primera vez se rompieron los estándares de belleza y la protagonista fue una joven ‘plus size’.

Aunque ya han pasado 17 años desde que se estrenó la telenovela, el público aún recuerda con cariño la historia de amor de Valentina Villanueva y Oréstes Villanueva Mercouri, quienes se enfrentan a las maldades de Chiquinquirá Lorenz y Olimpia Mercouri.

A partir de esa telenovela, la carrera de Natalia Streignard despegó y fue la protagonista de divos melodramas.

Natalia Streignard (Foto: Instagram)

En 2008 se casó con el empresario Donato Calandriello y en 2011, salió embarazada de su primer hijo llamado Jacques (2011), así que decidió retirarse del mundo de la actuación para dedicarse por completo a su familia y sus dos hijos más: Gia (2014) y Gianni (2017).

Ya han pasado 10 años desde que la actriz venezolana se encuentra alejada de las pantallas y ha recibido diversas propuesta para regresar a la televisión y ella ha puesto algunas condiciones.

¿QUÉ HA DICHO NATALIA STREIGNARD SOBRE SU POSIBLE REGRESO A LA TV?

A lo largo de estos años, Natalia Streignard ha recibido muchas propuestas y una de esas le llegó de la mano del productor de televisión colombiano Hugo León Ferrer, con quien trabajó en 2005 en el exitoso melodrama de Telemundo La Tormenta.

“Yo amo a Hugo León en el buen sentido de la palabra porque fue uno de los productores con los que yo trabajé más feliz, con más tranquilidad, y él me llamó para hacer una telenovela que se llamó La madrastra en Colombia”, reveló la hoy ama de casa y madre de tres preciosos niños hace algunos meses en una transmisión en vivo que realizó en Instagram.

La inolvidable protagonista de Mi gorda bella no pudo, sin embargo, ni siquiera estudiar la propuesta ya que en ese momento se encontraba embarazada.

“A mí me dio una pena porque ni siquiera podía tomar una decisión de hacerlo porque estaba embarazada de Gianni, entonces ni que hubiera querido”, aseveró sobre la telenovela que terminaron protagonizando Itatí Cantoral y Miguel de Miguel.

Aunque su prioridad sigue siendo su familia, Streignard no descarta regresar en un futuro a la actuación siempre y cuando el proyecto logre adaptarse a sus tiempos como mamá.

“Yo creo que sí [volvería], pero de repente con un papel que no sea tan demandante porque no sé si estaría dispuesta a estar 7 días de la semana fuera de mi casa, entonces de repente alguna participación especial, algo así que sea corto, algo rápido, como para poder satisfacer ese granito que me quedó todavía por dentro y no descuidar mi familia”, dijo.