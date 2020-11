Con mi “Mi gorda bella” , Natalia Streignard logró la fama internacional, tras realizar el papel protagónico como Valentina Villanueva, junto a Juan Pablo Raba, Hilda Abrahamz, Marianela González y Luciano D' Alessandro; entro otros. El melodrama se convirtió en un fenómeno televisivo a tal punto que logró traspasar las fronteras de su país natal y se emitió en países como México, India y Malasia.

“Mi gorda bella” marcó un antes y un después en la vida de la retirada actriz venezolana. Gracias a su trabajo en esta historia la carrera de Streignard se internacionalizó y llegó a Estados Unidos de la mano de Telemundo, donde protagonizó su segundo gran éxito: “La tormenta” 82007). Sin embargo en 2009 decidió dejar el mundo de la actuación.

Retirada del mundo de la televisión desde hace más de una década, la actriz Natalia Streignard logró también cumplir su sueño de formar su propia familia numerosa. Actualmente tiene tres hijos: Jacques, Gia y Gianni. Sin embargo, el camino para conseguirlo no fue nada fácil, pues tuvo que vivir varias pérdidas. Así lo dio a conocer la recordada estrella.

Retirada del mundo de la televisión desde hace más de una década, la actriz Natalia Streignard logró también cumplir su sueño de formar su propia familia numerosa (Foto: Instagram/Natalia Streignard)

LO EMBARAZOS QUE PERDIÓ NATALIA STREIGNARD

En una reciente trasmisión en vivo por Instagram, Natalia Streignard reveló más detalles acerca de este capítulo de su vida. “Yo cuando decidí dejar la televisión ya tenía 38 años, entonces yo sabía que tenía que someterme a tratamientos hormonales, pero estaba dispuesta”, dijo.

A pesar de la negativa que recibió por parte de mucha gente, Streignard no dudó en seguir el dictado de su corazón y se sometió al tratamiento.

“Te llenan la cabeza de cosas diciendo que las hormonas dan cáncer, que mientras más cosas te inyecten de repente te puedes causar un problema grave de salud, que no inventes tanto y uno dice: ‘Es que yo no estoy inventando, o hago esto o no tengo hijos’. Entonces yo dije: ‘Ya está, Diosito me protege, yo lo estoy haciendo por un propósito maravilloso, por un propósito que no puede ser malo y Dios me está poniendo esta vía porque es la única que tengo’”, contó.

Sin embargo, con lo que no contaba la exactriz es que su lucha por ser mamá se iba a cruzar con el lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja; y que le ocasionaría perder varios embarazos.

“Yo tuve muchas pérdidas. Fue fuerte”, se sinceró Streignard. “Yo perdí 5 barriguitas, tuve varias pérdidas porque después me diagnosticaron lupus, entonces el lupus hacía que yo rechazara los bebés, o sea sí el cuento es de novela. Pero valió la pena”, aseveró.

Natalia Streignard con dos de sus tres hijos (Foto: Instagram/Natalia Streignard)

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Blume, primer actor peruano, falleció a los 87 años en México

Ricardo Blume, primer actor peruano, falleció a los 87 años en México