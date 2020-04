Tras su exitoso paso por la serie “Game of Thornes”, la actriz Nathalie Emmanuel, quien dio vida a ‘Missandei’ en el éxito de HBO, emprendió un nuevo rumbo en su carrera participando en películas como “Maze Runner” y “Rápidos y Furiosos”. Ahora, es la protagonista de la comedia romántica “Cuatro bodas y un funeral”.

En una reciente entrevista con el diario El Comercio, la actriz británica, de 31 años, contó detalles de su nuevo reto en la televisión y cómo se sintió al formar parte de la serie de Mindy Kaling y Matt Warburton, inspirada en la comedia romántica homónima de 1994 que catapultó a la fama a Hugh Grant con el recordado personaje de ‘Andie McDowwel’, un hombre con dificultades en el amor.

En dicha adaptación, la actriz da vida a ‘Maya’, una joven profesional de la comunicación política, que viaja a Londres para reencontrarse con sus amigos de la universidad y para recuperarse des

pués de una decepción amorosa.

“Me encanta trabajar en el género romántico porque es como un sueño de la adolescencia que se hizo realidad. Espero que alguien en algún lugar la está viendo y diga: ´Ay, Dios, esto es genial´. Fue increíble ser parte de eso y en especial de algo tan emblemático, en especial en Reino Unido, pero que traspasó fr

onteras y se hizo popular en el mundo”, contó Emmanuel al diario El Comercio.

Asimismo, resaltó el trabajo de Mindy Kaling, productora y guionista de la serie que se emite por Fox Premium y la aplicación de Fox. Según dijo, esta comedia romántica rompe estereotipos y se adapta a la nueva generación con una historia potente.

“Muchas comedias románticas tienen un punto de vista muy cerrado, tienen una mirada masculina y me gusta que Mindy adapte el género a la actualidad porque muchas de esas cosas ya no son aceptables para el público. Ella homenajea a algunas líneas narrativas y momentos de esas comedias románticas que amamos tanto, así que se siente el legado de esas historias, personajes y realizadores, transformados para que reflejen al mundo en el que vivimos”, precisó Emmanuel.

Nathalie Emmanuel protagoniza la serie "Cuatro bodas y un funeral". (Foto: Fox Premium)

"Vamos, no puedes grabar una serie en Londres y que todos los personajes sean blancos (risas). ‘Cuatro bodas y un funeral’ es innovadora porque no hay muchas series que tengan elencos realmente inclusivos. El ambiente en el set también fue diferente y muy divertido para mí”, contó la actriz. “… Las mujeres que vemos en la serie son más cercanas, es fácil identificarse con ellas, ya no eiste la imagen de la mujer ideal en la mirada masculina. Estoy agradecida de haber participado en un proyecto como este”, añadió.

Sobre “Game of Thrones”, la serie que la catapultó a la fama, dijo que se siente muy feliz de formar parte de un proyecto televisivo que marcó época.

“Llegué a ‘Game of Thrones’ en la tercera temporada siendo fan. No era un personaje recurrente, solo iba a estar en algunos capítulos, así que el hecho de estar hasta el final fue algo sorprendente, pero muy alentador. Formar parte del fenómeno que fue la serie es algo que solo te pasa una vez en la vida. G conocí a los mejores amigos y trabajé con la gente más cool”, refirió la actriz, quien busca seguir protagonizando diversas producciones.

“Cuatro bodas y un funeral” estrenó el pasado 25 de marzo y emite un nuevo episodio cada miércoles a través de Fox Premium y el aplicativo de Fox.

