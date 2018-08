Para Natti Natasha el camino al éxito no fue fácil. Lograr un lugar importante en medio del mundo musical dominado por los hombres ha sido un gran reto para Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, su verdadero nombre. La cantante dominicana de 31 años no solo tuvo que competir por el mercado musical, sino contra muchos productores que todavía piensan que “las mujeres no venden" como artistas de reggaetón, pero ella se encargó de demostrar lo contrario.

Esta hermosa morocha nació en República Dominicana el 10 de diciembre de 1986. Con solo 8 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes de su país para estudiar canto y posteriormente componer sus propios temas, además Natti Natasha estudió ingeniería industrial. ¿Lo hubieses imaginado? Es toda una gran profesional y mujer empoderada.

¿Cómo empezó su gusto por la música?

Natti Natasha demostró desde muy pequeña su inclinación por el canto. Cantaba y bailaba en todas las reuniones familiares y participaba en todos los eventos culturales de su colegio. Su madre, al ver el talento que poseía su pequeña hija le ayudó a seguir fomentando este amor por la música.



Natti Natasha siempre fue muy disciplinada y enfocada en su carrera; además de participar en todos los eventos del colegio también formó parte del coro de la iglesia.



A sus 14 años, como todo adolescente, Natti Natasha tenía varios hobbies y grabar canciones se convirtió en su favorito. Natti comienza a participar e inscribirse en todos los eventos musicales que se efectuaban en su natal Santiago y después de varias presentaciones decide con varios de sus amigos formar el grupo, D’style.

La agrupación estaba decidida a conquistar el mundo, ellos llegaron a grabar algunos temas musicales, pero finalmente no lograron los resultados que esperaban y con el paso del tiempo el grupo se desintegró. Como resultado, Natti Natasha decide poner una breve pausa a su corta trayectoria musical y se dedicó a estudiar la carrera de ingeniera industrial.

Don Omar en su vida

Luego de muchos años de intentar ganarse un espacio dentro de la industria musical, Natti Natasha se encuentra con uno de sus viejos amigos, el exitoso productor musical “Link- On”, quien ya para ese momento pertenecía al equipo de productores musicales del Orfanato Music Group.



Conociendo sus habilidades musicales, este le extiende una invitación al estudio para que retome su carrera musical. De esta forma, Natasha decide viajar a la ciudad de Nueva York con el deseo de concretar uno de sus más anhelados sueños. De manera inesperada y casi accidental, uno de los temas de Natti comenzó a escucharse en el estudio y en ese momento llegó Don Omar, quien quedó totalmente impresionado con su talento y su hermosa voz.



Desde ese momento el cantante se convirtió en su mentor y sin duda decidió apoyarla para que su carrera musical sea todo un éxito y no se equivocó.



¿Cuándo fue su primer éxito internacional?

Su primer gran éxito internacional vino de la mano de su padrino musical Don Omar y el tema “Duffy Love”, sencillo que le hizo el honor de ganar tres premios Billboard Latinos.

A raíz de su éxito, su voz fue incluida en otras canciones y remix tales como: “Tu Recuerdo”, "Juntos Podemos Volar" con Henry Santos, "Grind", "Te Dijeron Remix" con Plan B, entre otros, que hicieron más notable su presencia en la música americana.



Tras firmar como artista oficial de Orfanato Music Group, sello discográfico fundado por Don Omar y que tenía a Universal Music Latin Entertainment como distribuidor, en junio de 2012, Apple Music, en aquel entonces iTunes, le dio la bienvenida al EP de Natti Natasha “ All About Me”, siendo este su primer material (en inglés) de compilación musical que sale a la venta en toda su carrera.



En medio de una pegada notoria en la industria, Natti Natasha saca provecho a su voz y forja una colaboración de temática romántica junto a Farruko en "Crazy In Love".

Más tarde, Natti Natasha decidió concluir su contrato con Don Omar y entonar a dúo su último éxito de la mano de su mentor, "Perdido En Tus Ojos", que sobrepasó los 100 millones de reproducciones en Vevo y ganó disco de platino en España a través de PROMUSICAE.

Sus mayores colaboraciones musicales

El 1 de septiembre de 2017, Natti Natasha lanza “Criminal” con Ozuna, este tema logró alcanzar el billón de vistas en YouTube y no cabe duda que aquí fue el despunte de su carrera musical y además se hizo mucho más conocida.



En diciembre de ese mismo año publicó la canción “Otra Cosa” con Daddy Yankee y alcanzó más de 54 millones de vistas en menos de un año, este tema la ayudó a volverse mucho más reconocida en toda América y parte de Europa.



En enero de 2018 estrenó el videoclip “Amantes de una noche” al lado de Bad Bunny. Esta nueva colaboración marcó un después en su carrera musical, ya que en una semana del lanzamiento del videoclip llegó a sumar 52 millones de vistas en YouTube y no cabe duda de que su carrera comenzó a cosechar los frutos.



Meses después Natti Natasha colaboró con Becky G y la canción “Sin Pijama” sorprendió a más de uno, ya que el video llegó a más de 600 millones de reproducciones y las ha hecho súper conocidas a nivel mundial, además demostró ser una bomba sexy del reggaetón.



En junio de este año Thalía incursiona en la música urbana con su tema “No me acuerdo” junto a la dominicana y una vez más fue todo un éxito en YouTube. En su primer día acumuló más de 250 mil visitas y actualmente tiene más de 200 millones de visualizaciones.



¿Cuál es el secreto del éxito y las millones de reproducciones en YouTube?

En diversas entrevistas Natti Natasha reveló el secreto del éxito de todas sus canciones y colaboraciones.



"Hacer buena música", explicó y sumó: "Creo que la música habla y es la que te conecta con el público y obviamente nunca había tenido la oportunidad de mostrar mucho quién era Natti Natasha y esa es otra faceta que también el público está aceptando y apoyando. Eso es increíble porque nunca lo esperé de esa manera, eso es algo que solo se puede soñar".



No cabe duda de que la cantante ha logrado traspasar las fronteras con sus exitosas canciones y cada millón de reproducciones en YouTube demuestran que Natti Natasha sigue caminando por el sendero del éxito y tiene mucho más por alcanzar.



Singles

2012 - "Dutty Love" con Don Omar

2013 - "Crazy in Love" con Farruko

2015 - "Perdido en tus Ojos" con Don Omar

2017 - "Otra cosa" con Daddy Yankee

2017 - "Criminal" con Ozuna

2018 - "Amantes de Una Noche" con Bad Bunny

2018 - "Tonta" con RKM & Ken-Y

2018 - Sin Pijama” con Becky G

2018 - "No me acuerdo" con Thalía

2018 - “Buena vida” con Daddy Yankee

2018 – “Quien sabe” Natti Natasha