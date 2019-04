Natti Natasha confesó que está soltera y dijo cómo sería su pareja ideal | FOTOS Y VIDEO

La famosa cantante Natti Natasha sorprendió a todos al revelar que se encuentra soltera y que, por el momento, no piensa en una relación porque está enfocada en su carrera profesional.

En una reciente entrevista para el programa “Detrás de la Fama” de Telemundo, la intérprete de “Sin Pijama” y “Obsesión” dijo tener miedo de que le rompan el corazón.

“¿Tu corazón tiene dueño?”, le preguntó la presentadora Rashel Díaz. “Todavía no, le tengo un poco de respeto a eso. Imagínate si en estos momentos, donde yo estoy logrando lo que tanto he luchado, me rompen el corazón. Me muero”, respondió Natti Natasha.

“Siento que es algo que Dios me va a traer, eso llega en el momento que es. Quien llega a tu vida te va a aceptar de la manera que eres. Con la persona que venga no quiero aparentar lo que no soy, quiero ser yo… quien llegue debe ser un complemento, alguien que venga a acompañarme en este camino de vida”, agregó en su respuesta la cantante.

Mañana en nuestro especial Detrás De La Fama, no te pierdas en EXCLUSIVA los secretos mejor guardados de @nattinatasha a las 10/9c por #Telemundo. pic.twitter.com/eMvLfD65QR — Telemundo (@Telemundo) 20 de abril de 2019

Asimismo, Natti Natasha contó cómo debería ser su futura pareja. “Quiero que sea lindo, la manera en como tratan a uno es lo importante. Eso es lo primero que se debe mirar”, afirmó.

Actualmente, la cantante se encuentra en medio de una gira musical con la que busca promocionar su nuevo álbum “IlumiNATTI”, el cual ya cumple dos meses desde su lanzamiento y se ha convertido en uno de los favoritos del público latino.