Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, más conocida como Natti Natasha, brindó una entrevista al youtuber mexicano Daniel Habit, donde habló de sus inicios, sus días en confinamiento y la importancia de Don Omar en su carrera profesional, entre otras cosas.

Natti Natasha contó que conoció al intérprete de “Salió el sol” en un estudio de grabación y sintió que iba en el camino correcto cuando empezó a realizar pequeñas colaboraciones para él.

“Siempre sentí que estaba aquí por una razón. Cuando me fui de República Dominicana a los Estados Unidos empecé a grabar en diferentes estudios y nunca me sentí insegura, no te lo sé explicar. En New York, en un estudio me encontré con Don Omar, no me lo esperaba, y desde ese día empecé a trabajar, no te digo canciones, simplemente ayudando y dije ‘siento que voy en el camino correcto’ porque haberme encontrado con un artista de este calibre y que le haya gustado lo que estoy haciendo”, relató la cantante.

Natti recordó que empezó a lograr éxito un año después de llegar a New York; sin embargo, enfatizó que no fue nada fácil.

“Llegué a New York y me moví, no me importó que haya tormenta de nieve y caminaba en la tormenta porque no tenía para el taxi, buscaba la manera de llegar a los lugares de una forma que tal vez ahora no lo haría, eso nunca me paró, yo sentía que cada día que pasaba estaba más cerca, no veía nada como muy poco”, narró.

En otro momento de la conversación, la reguetonera dominicana contó que la pandemia del coronavirus (COVID-19) “ha hecho adaptarme a otro modo de hacer lo que amo, cumpliendo mis metas de otra manera, pero sí agradeciéndole a Dios que puedo seguir haciendo lo que amo y que tengo salud, y que mi familia también la tiene. Al inicio fue un shock porque nadie sabía lo que iba a pasar y luego dije ‘esto no es importante’”.

Al ser consultada sobre lo primero que haría luego que se levanten las restricciones impuestas por el virus, la intérprete de “Sin Pijama” no dudo en responder: “Visitar a mis dos viejos en República Dominicana”.

