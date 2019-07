Natti Natasha: ¿Su hermana mayor es tan parecida y sexy como la cantante? ¡Conócela aquí!

Virginia Alison Gutiérrez Batista, hermana mayor de Natti Natasha, sorprende en su cuenta de Instagram con sus fotos por el gran parecido con la cantante. Aunque es ajena al ojo público, tiene más de 12 mil seguidores en la red social.

Siempre elegante, en la última foto de la hermana de Natti Natasha, además de impresionar por el gran parecido con la reggaetonera, también lo hace con sus postales en Instagram.



"Te ves igual a Natti (Natasha), parece que su madre es una fotocopiadora", "Igualita a Natti (Natasha)", "Belleza", "Hermosa", son algunos comentarios en Instagram para la hermana de Natti Natasha.



La hermana de Natti Natasha es profesora de inglés, aunque siempre aparece en fotos con la cantante en Instagram, feliz por los logros de su pequeña hermana.



Natti Natasha tiene un gran parecido con su hermana mayor. (Fotos: Instagram) Natti Natasha tiene un gran parecido con su hermana mayor. (Fotos: Instagram)

NATTI NATASHA ANUNCIÓ FECHA DE SU NUEVO REMIX

Natti Natasha anunció que el remix su tema “Deja tus besos” tendría un videoclip junto al intérprete urbano Chencho Corleone, recordado por su participación en el dúo Plan B.



Natti Natashaanunció la fecha de estreno del proyecto audiovisual con una fotografía donde aparece apoyada sobre el intérprete urbano.

“Oye, Chencho Corleone ¿te lo digo al oído?... Salimos el 3 (de julio). Deja tus besos”, escribió Natti Natasha como leyenda de su publicación en Instagram, indicando la fecha del lanzamiento.

NATTI NATASHA FUE RELACIONADA CON ROB KARDASHIAN



Hace unas semanas, Natti Natasha fue relacionada con Rob Kardashian, hermano de Kim Kardashian, por una sugerente foto.

Luego que Natti Natasha publicara una sugerente fotografía saliendo de la ducha, el integrante del clan Kardashian compartió la fotografía en su cuneta de Twitter y empezaron las especulaciones en torno a un posible coqueteo entre los famosos. Sin embargo, ella aclaró todo.

"Guau, eso fue un mensaje que dejó, no sé. Pero no, no he compartido con él. (¿Te escribió más mensajes?) Siempre saluda y esas cosas… pero bien", contó Natti Natasha al programa 'El Gordo y la Flaca'.

A propósito de la sensual fotografía que llamó la atención de Rob Kardashian, Natti Natasha dijo que dudó un poco antes de compartirla; sin embargo, se dio cuenta de que en realidad no enseñaba nada íntimo.



“Obviamente es un desnudo, porque se ve la piel, pero es que yo siento que no enseño partes específicas. Siempre soy un poquito… usualmente no subo ese tipo de fotos, pero en ese momento lo sentí bien, porque no estoy enseñando nada. Se ve la silueta y piel, pero no creo que tuviera nada negativo. Fue algo bien espontáneo”, concluyó Natti Natasha.