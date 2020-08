Todos guardamos grandes recuerdos de alguna serie que nos acompañó durante nuestra infancia. Esa historia que te atrapaba y podías esperar toda una semana para ver con ansias un nuevo episodio. Por eso, Netflix presenta las nuevas versiones de muchas de las series que nos acompañaron en nuestra infancia.

Desde inacabables series como “Fuller House”, pasando por superhéroes como “Ultraman” hasta producciones animadas como “Rocco”. Junto a estos títulos, en la siguiente nota repasaremos los remakes de estas inolvidables series que encuentras en Netflix.

“Perdidos en el Espacio”: Esta serie lanzada en el año 1965, cuenta con una versión renovada estrenada en Netflix en 2018, donde con ayuda de nueva tecnología, podemos disfrutar de impresionantes efectos visuales que nos harán sentir verdaderamente en el espacio.

Sinopsis: Son 30 años en el futuro y los Robinson han sido elegidos para comenzar una nueva vida en una colonia espacial. En el camino hacia lo que ellos creen que será un mundo mejor, su nave sufre una brusca desviación que los lleva a un entorno peligroso.

“Ultraman”: El superhéroe ficticio de 40 metros de altura que apareció en la serie tokusatsu de la televisión japonesa, marcó la generación de la década de los 70′s. Muchos muchos años después, podemos verlo nuevamente en acción en una serie ya disponible en Netflix.

Sinopsis: Existió un “Gigante de Luz” que defendió la paz mundial derrotando a enormes monstruos y repeliendo invasiones alienígenas. Su nombre era Ultraman. Ha pasado tiempo desde que cumpliera su misión, durante la cual estableció un vínculo con el científico Shin Hayata, y abandonara la Tierra. Durante años, los humanos han disfrutado de una época de prosperidad, pero esta paz no ha sido más que un espejismo. Ahora que el mundo necesita de nuevo el poder de un “Gigante de Luz”, aparece un nuevo héroe que ha heredado la genética necesaria. Pero no es ningún gigante, sino un adolescente taciturno equipado con un traje robótico. Y su nombre es Shinjiro Hayata. En esta nueva historia protagonizada por el hijo de quien una vez fuera Ultraman, Shin Hayata, el joven tendrá que afrontar el desafío de convertirse en el Ultraman de una nueva generación.

“El Cristal Encantado: La Era de la Resistencia”: Jim Henson revolucionó la manera de ver las marionetas. Luego de éxitos como “Plaza Sésamo”, en el año 1982 nos regaló una de las películas más ‘geek’ de la cultura pop y el primer largometraje realizado exclusivamente con marionetas y escenarios móviles: El Cristal Encantado. 37 años después, podemos disfrutar en Netflix la precuela de la historia, realizada con la misma productora e incluso algunas de las mismas marionetas que crearon esta icónica película y que ahora forman parte del legado Henson.

Sinopsis: “El Cristal Encantado: La era de la resistencia” vuelve al mundo de Thra con una aventura completamente nueva. Cuando tres gelflings descubren el terrible secreto del poder de los skeksis, se embarcan en un viaje épico para prender la llama de la rebelión y salvar su mundo.

“La Vida Moderna de Rocko”: Pudimos disfrutar de las aventuras de Rocko y sus amigos entre 1992 y 1996, pero... ¿Sabías que el año pasado Netflix estrenó una película que nos cuenta qué pasó con Rocko luego de despegar hacia la luna?

Sinopsis: Después de estar en el espacio durante unos 20 años, Rocko y sus amigos intentan adaptarse a una vida aún más moderna en O-Town, donde las cafeterías están en cada esquina, los camiones de comida ofrecen tacos de varias capas, los teléfonos con pantalla táctil son actualizados casi de manera constante, un quiosco de impresión instantánea ha reemplazado el antiguo trabajo de Rocko en Kind-of-a-Lot-O-Comics, y las bebidas energéticas radiactivas convierten a sus consumidores en mutantes.

Carmen San Diego: Carmen San Diego fue la antagonista más ‘it’ de la década de los 90′s, vestida con una gabardina y sombrero rojo, lograba poner en aprietos a más de un detective, que nunca podía atraparla, a pesar de estar muy cerca de lograrlo. En 2019, Netflix trajo una nueva versión que incluye incluso un especial interactivo donde tú puedes elegir las decisiones que tomarán los protagonistas. Levante la mano quién no quiso ser Carmen San Diego.

Sinopsis: Carmen es una Robin Hood moderna que viaja por el mundo robando a V.I.L.E. y repartiendo el botín entre sus víctimas. La mayoría de las agencias de seguridad la consideran una delincuente o, mejor dicho, una ladrona inigualable capaz de realizar los atracos más espectaculares. Seguiremos de cerca sus andanzas y adivinamos los lugares que visita, pero ¿lograremos descubrir quién es Carmen Sandiego?

“Fuller House”: En el año 1987 y a principio de la década de los 90′s, no había adolescente que no se resistiera a los encantos del ‘Tío Jesse’ (John Stamos) o que no haya disfrutado de las aventuras del joven viudo Danny Tanner, junto a sus tres hijas: D.J, Stephanie y Michelle. Años más tarde, un divertido spin off nos ofreció la oportunidad de saber cómo evolucionó la familia luego del final de la serie.

Sinopsis: La vida puede llevarte por caminos que nunca habrías imaginado, pero también de vuelta a lugares muy familiares. DJ Tanner-Fuller se encuentra viviendo de nuevo en su casa de la infancia con su hermana pequeña, la aspirante a música Stephanie Tanner; y su mejor amiga, la también madre soltera Kimmy Gibbler. En la quinta y última temporada de “Fuller House”, la casa de los Tanner está más llena que nunca, ya que allí residen ahora los tres niños de DJ, el bebé recién nacido de Stephanie y la escandalosa familia de Kimmy.

“Gilmore Girls: Un Nuevo Año”: Todos amamos la relación madre-hija que existía entre Lorelai y Rory, por lo que probablemente lloramos más de una vez durante las siete temporadas, estrenadas a inicio de los 2000. En el año 2016, Netflix estrenó un spinoff de cuatro episodios, que sigue la historia de los personajes diez años después.

Sinopsis: Diez años después de la serie, Lorelai, Rory y Emily Gilmore pasan cuatro estaciones llenas de cambios.

“Jurassic World: Camp Cretaceous” (Disponible el 18 de setiembre): ¡Los dinosaurios están de regreso! Y es que en la cultura pop siempre habrá espacio para ellos y para escuchar la icónica frase del doctor Ian Malcolm ‘La vida se hace camino’. Con Steven Spielberg en la dirección ejecutiva, 27 años después de la primera película, podremos disfrutar una serie animada que nos ayudará a expandir nuestro ‘fandom’ con los pequeños de la casa.

Sinopsis: “Jurassic World: Camp Cretaceous” sigue a un grupo de seis adolescentes elegidos para una experiencia única en un nuevo campamento de aventura en el lado opuesto de Isla Nublar. Pero cuando los dinosaurios causan estragos en toda la isla, los campistas quedan varados. Incapaces de llegar al mundo exterior, deberán pasar de extraños a amigos si quieren sobrevivir.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de “Al ritmo de los sueños”, la nueva película de Netflix

Tráiler de "Al ritmo de los sueños", la nueva película de Netflix