Los mejores documentales que nos tiene preparado Netflix para este año son en formato de miniserie o de película, aquí te mostramos la lista:

Our Planet

-Temporadas: 1

-Sinopsis: Muestra en cada capitulo la belleza natural del planeta y cómo el cambio climático afecta a todos los seres vivos, desde el remoto desierto ártico hasta las selvas de América del Sur.

La historia de las palabrotas

-Película, documental

-Sinopsis: El documental con un punto de partida más estrafalario es interpretado por Nicolas Cage. Hablar sucio y contemplar lo justito las normas de urbanidad, dos cuestiones en las que sus personajes suelen ser expertos, son la base de este ilustrativo repaso a las palabras más inapropiadas del idioma inglés, sus raíces, su historia y su significado.

The Minimalists: Less is Now

-Película, documental

-Sinopsis: Crearon un movimiento basado en el estilo minimalista. Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus nos muestran cómo podría ser mejor la vida con menos.





‘Niquelao! México’

-Temporadas: 3

-Sinopsis: Los desastres culinarios viajan a México, donde un nuevo grupo de concursantes trata de recrear dulces delicias por un premio en efectivo. La intención es lo que cuenta.

Rocanrol Cowboys

-Película, documental

-Sinopsis: A través de imágenes de conciertos clásicos y detrás de escena, se cuenta la historia de los indómitos Ratones Paranoicos, la banda de rock más persistente de Argentina.