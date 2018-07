Netflix: "Insatiable", la serie a la que acusan de burlarse de personas obesas, podría ser cancelada antes de su estreno

Cada vez que Netflix anuncia una nueva producción, son millones de fanáticos que la acogen con los brazos abiertos; sin embargo el canal de streaming enfrenta una de las más grandes polémicas ya que 'Insatiable' , su nueva serie, podría no ver la luz debido a una petición de más de 100 mil personas que han firmado para que no se estrene. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo explicamos.



"Insatiable" ha sido acusada de burlarse de las personas con obesidad y sobrepeso. Además de "alentar a las mujeres jóvenes a juzgar su valor a partir de sus cuerpos" y "perpetuar no solo la toxicidad de la cultura de las dietas sino también la cosificación del cuerpo femenino".

"Todavía estamos a tiempo de hacer que se cancele esta serie que juega con las inseguridades de las chicas que piensan que para ser feliz y valiosa tienen que perder peso", se afirma en la petición que ya se ha viralizado en las redes sociales.

Debby Ryan , una de las protagonistas, defendió la serie en un extenso post en su cuenta de Instagram . "Como alguien a quien importa profundamente la forma en que los cuerpos, especialmente los de las mujeres, son objeto de burlas o escrutinio, me entusiasmaba trabajar en 'Insatiable' porque es una serie que enfrenta estos problemas a través de la sátira", mencionó la actriz.

Su personaje "sufre una transformación física, pero eso no la hace feliz. No hacemos esto para hacer sentir vergüenza por el sobrepeso. Queremos mostrar los dañinos e inadecuados sistemas que equiparan la delgadez con el valor", puntualiza.

Al contrario que 13 Reasons Why, 'Insatiable' trata temas como el acoso escolar desde la ironía y esto puede herir sensibilidades. En consecuencia, ha sido acusada de tóxica y de no ver de manera seria el verdadero problema de abuso que se vive en las escuelas de Estados Unidos.



