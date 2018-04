Diego Boneta vive hace diez años en Estados Unidos, en donde ha crecido como actor y ha podido actuar en Hollywood. Ahora está en México y espera ansioso el estreno de ‘Luis Miguel, la serie’, que estará en Netflix y Telemundo desde el 22 de abril.

El actor mexicano de 27 años fue entrevistado por The New York Times y dio algunas polémicas declaraciones sobre la serie de Netflix, también de la producción mexicana en Hollywood, de sus planes en la industria del cine y de los consejos que le dio Tom Cruise.

“Soy 100 por ciento mexicano y 100 por ciento estadounidense”, dice Diego González, ahora Diego Boneta, sobre su crecimiento en la actuación. Con su protagónico en ‘Luis Miguel, la serie’, cree que está dejando en alto el nombre de México en Estados Unidos, en donde solo se leen cosas negativas sobre su país como, por ejemplo, el narcotráfico.

“Realmente me molesta, porque eso no es todo lo que es México (…) Una de las cosas que más me gustan de la serie, es que es el primer gran programa latino que no tiene nada que ver con narcos. Es la historia de éxito del cantante latino más importante de todos los tiempos”, dijo en su entrevista a New York Times.

La historia empieza cuando acaban los aplausos. Los domingos El Sol saldrá por la noche en @serieluismiguel, un nuevo episodio cada semana a partir del 22 de abril, en LATAM y España por @NetflixLAT y en EEUU por @Telemundo. pic.twitter.com/qCVGY2Nf7N — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 6 de abril de 2018

¿Crítica a los actores latinos?

Diego Boneta mencionó que los nuevos actores latinos que van a Hollywood en busca de oportunidades no reciben el apoyo necesario para poder lograr el éxito. Mencionó que actores australianos y británicos, que tienen una carrera hecha en la industria, ayudan a los compatriotas jóvenes durante sus primeros años de carrera.

Por otro lado destacó el trabajo que realizan los directores mexicanos en la industria del cine. De los últimos cinco Oscar a mejor director, cuatro fueron para mexicanos: Alfonso Cuarón en 2014, Alejandro González Iñárritú en 2015 y 2016, y Guillermo del Toro en el 2018.

Entre sus planes a corto plazo están el seguir actuando en Hollywood y espera que lo llamen para interpretar a algún superhéroe de Marvel. “Una meta a corto plazo que tengo, y sé que puede sonar cursi, es ser el primer superhéroe latino de Marvel, con un personaje que no necesariamente sea latino”, mencionó Diego Boneta.



Por lo pronto, espera el éxito internacional de Luis Miguel, la serie en Netflix y se ha anunciado que será parte de Terminator. Todo le va bien.

