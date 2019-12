El músico Paul McCartney y los estudios de Netflix unirán fuerzas para crear juntos una película de dibujos animados basada en “High in the Clouds”, el libro juvenil que McCartney y Philip Ardagh publicaron en 2005.

El gigante del streaming anunció este martes que el exintegrante de los Beatles, además de producir, también compondrá la banda sonora de la cinta, su segundo trabajo en la animación tras el corto “Rupert and the Frog Song”, que estrenó con éxito en 1984.

“Estamos encantados de asociarnos con Netflix. (...) Siempre me han encantado las películas animadas y este es un proyecto importante y apasionante para mí. No puedo esperar a que el mundo lo vea”, expresó Paul McCartney en un comunicado.

Escrito por McCartney y Philip Ardag en 2005, con ilustraciones de Geoff Dunbar, "High in the Clouds" cuenta la historia de una ardilla adolescente imaginaria, llamada Wirral, que de pronto se rodea de una pandilla de jóvenes rebeldes que viven en lo alto de las nubes.

Esta ardilla rivalizará con el búho Gretsch, el líder de la banda "que trata de robar la voz a todo aquel que pueda eclipsarlo", recordó Netflix sobre el argumento de la futura película.

Los estudios Gaumont, en colaboración con Netflix, serán los encargados de crear la versión cinematográfica, dirigida por Timothy Reckart ("Head Over Heels", "The Star") y con el guion adaptado de Jon Croker ("Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald").

“Traer al mundo una nueva película animada desde el corazón y la mente del brillante Paul McCartney es sin duda una de las mayores emociones que hemos experimentado en Netflix. Estamos más que agradecidos de asociarnos con el equipo de Gaumont y contar con Timothy al timón para esta historia que celebra la individualidad y el poder unificador de la música”, dijo Gregg Taylor, director de películas animadas de Netflix.

La plataforma Netflix estrenó su primera película de animación de esta temporada navideña con “Klaus”, del cineasta español Sergio Pablos, una historia original sobre papá Noel que ha recibido aplausos de la crítica por recuperar un estilo de dibujo clásico.