Netflix: Ryan Reynolds se une al reparto de "Red Notice" junto a Dwayne Johnson y Gal Gadot | FOTOS

Ryan Reynolds redondeará el trío protagonista de la película "Red Notice" en la que ya figuraban como protagonistas Dwayne Johnson y Gal Gadot, informó el medio especializado Deadline.

Además del fichaje de Ryan Reynolds, uno de los actores más populares del momento gracias, sobre todo, a las cintas de Deadpool, la otra novedad respecto a "Red Notice" es que Netflix tomará las riendas de este proyecto que antes figuraba en el catálogo de Universal.

El director y guionista de esta película será Rawson Marshall Thurber, quien ya sabe lo que es trabajar con Johnson puesto que ambos compartieron créditos en las cintas "Central Intelligence" (2016) y "Skyscraper" (2018).

"Rawson Marshall Thurber ha entregado un dinámico guion que yo y mis compañeros y cómplices, Gal Gadot y Ryan Reynolds, estamos deseando rodar", afirmó Johnson, que también figurará como productor con su compañía Seven Bucks Productions.

"Admiro la ambición de Netflix por convertirse en uno de los estudios más grandes en todo el mundo (...). Su desenfrenado entusiasmo por 'Red Notice' se corresponde igualmente con su compromiso para entretener al público a escala internacional", añadió.

Por su parte, el presidente de la parcela de películas de Netflix, Scott Stuber, señaló que están "deseando llevar esta historia y a su 'dream team' (equipo de ensueño) de estrellas, Dwayne, Ryan y Gal, al público de todo el mundo", además de ensalzar el "espectacular" guion que ha firmado Thurber.

Johnson ha estrenado este año la comedia independiente "Fighting with My Family" y el 2 de agosto presentará "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", la primera cinta derivada de la saga de acción "Fast & Furious" y en la que estará acompañado por Jason Statham, Idris Elba, Eiza González y Vanessa Kirby.

Por su parte, Gadot volverá a encarnar a la todopoderosa Wonder Woman en "Wonder Woman 1984", la secuela de "Wonder Woman" (2017) y que llegará a los cines en 2020.

Finalmente, Reynolds ha prestado su voz este año a "Pokémon Detective Pikachu" y tiene previsto estrenar este año "6 Underground", filme de Netflix dirigido por el especialista de cine de acción Michael Bay ("Armageddon", 1998).

