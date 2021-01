Aquí te dejamos la lista de series que no te puedes perder, si te gusta el romance:

Love Alarm:

-Año: 2019

-Temporadas: 1 (segunda confirmada)

-Género: Drama, Romance, Comedia

It´s ok not to be ok:

-Año: 2020

-Temporadas: 1

-Género: Drama, fantasía, romance, psicológico

Age of youth:

-Año: 2016

-Temporadas: 2

-Género: Drama, romance, misterio, comedia

Aquí esta la lista de series que no te puedes perder si te gusta el suspenso:

Netflix: 10 series no americanas que debes ver sí o sí. Composición: Trome

Ju-On

-Año: 2020

-Temporada: 1

-Género: Suspenso, misterio

Girl from nowhere

-Año: 2018

-Temporada: 1

-Género: suspenso, misterio

Kingdom

-Año: 2019

-Temporada: 2

-Género: suspenso, terror

Aquí la lista de series que puedes ver si te gusta la ciencia ficción/ fantasía:

Memories of Alhambra

-Año: 2018

-Temporada: 1

-Género: Fantasía, misterio, romance

Switched

-Año: 2018

-Temporada: 1

-Género: Fantasía, suspenso, psicológico, romance

My holo love

-Año: 2020

-Temporada: 1

-Género: Drama, romance, ciencia ficción

The King: Eternal Monarch

-Año: 2020

-Temporada: 1

-Género: Romance, histórico, fantasía