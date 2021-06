Nevertheless, el nuevo drama de Song Kang, aún no está disponible en Netflix Latinoamérica. Una gran sorpresa se llevaron los fans del actor surcoreano cuando entraron a la plataforma de streaming y no les apareció el primer capítulo del dorama. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

“I Know But” o “Aún así” es un nuevo K-drama basado en el famoso webtoon del mismo nombre. Los actores surcoreanos Song Kang y Han So Hee son los protagonistas de esta historia romántica que promete ser un éxito, así como “Love Alarm”.

El K-drama iba a ser emitido de manera exclusiva por la cadena coreana JTBC; sin embargo, luego de que los fans internacionales de los actores pidieran que la historia se lance a través de Netflix, la plataforma lo incluyó en su catálogo.

Se tenía previsto que la fecha de estreno de Nevertheless en Netflix iba a ser este domingo 20 de junio, ya que los episodios se subirán luego de la transmisión en Corea del Sur. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los fans de Latinoamérica cuando entraron a la plataforma de streaming.

El nuevo K-drama aún no está disponible en Netflix (Foto: Captura de pantalla de Netflix Latinoamérica)

¿POR QUÉ NEVERTHELESS NO ESTÁ DISPONIBLE EN NETFLIX?

El primer capítulo de Nevertheless si está disponible en Netflix, pero solo en Estados Unidos. Según Twitter, el nuevo k-drama llegaría a América Latina y España cuando la serie termine su emisión en Corea del Sur.

El primer capítulo de Nevertheless se encuentra disponible en Estados Unidos (Foto: Captura de pantalla de Netflix EEUU)

Sin embargo, si te encuentras en América Latina y te quedaste con las ganas de ver a Song Kang y a Han So Hee en “Aún así”, la cadena coreana JTBC publicó en su cuenta de YouTube un pequeño avance de lo que se verá en el dorama.

De acuerdo con la descripción del video Na Bi (Han So Hee) decide mantener su distancia de Park Jae Eon (Song Kang) luego de que le dijeran que él nunca tiene una relación. Sin embargo, Jae Eon se acerca a Nabi sin dudarlo.

¿DE QUÉ TRATA NEVERTHELESS?

“Nevertheless” es un K-drama basado en el famoso webtoon del mismo nombre. El popular actor Song Kang interpreta a Park Jae Eon, un estudiante universitario con especialización en arte. Él tiene una apariencia muy agradable, pero en realidad es indiferente a los demás y se niega a tener una relación amorosa.

Por su parte, Han So Hee interpreta a Yoo Na Bi, una estudiante también de arte, quien teme darse una nueva oportunidad en el amor luego de haber sufrido una infidelidad por parte de su primer novio. Sin embargo, cuando ambos personajes se conocen en la universidad el romance comenzará a nacer y las ideas que tienen sobre las relaciones cambiarán.

Song Kang y Han So Hee son los protagonistas de “Nevertheless”, el nuevo k-drama basado en el webtoon del mismo nombre. (Foto: JTBC )

ACTORES Y PERSONAJES DE NEVERTHELESS

Song Kang como Park Jae Eon

Han So Hee como Yoo Na Bi

Chae Jong Hyeop como Yang Do Hyuk

Han Eu Ddeum como Min Young

Kim Min Gwi como Nam Kyu Hyun

Lee Yeol Eum como Yoon Seol Ah

Lee Ho Jung como Yoon Sol

Jung Jae Kwang como Ahn Kyung Joon

Seo Hye Won como Jang Se Yeong

EQUIPO CREATIVO DEL K-DRAMA NEVERTHELESS