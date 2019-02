Nick Jonas y Priyanka Chopra celebrarán su primer San Valentín como esposos en un lugar muy especial | FOTOS

Desde que Nick Jonas y Priyanka Chopra se casaron no han dejado de hacer gala de su amor, tanto en redes sociales como en cada evento en el que se presentan. Ahora, los actores pasarán su primer “San Valentín” como esposos y ya decidieron donde celebrar.

La actriz de Bollywood reveló que ambos pasarán el próximo 14 de febrero en la ciudad de Londres, Inglaterra, donde esperan tener algo de tiempo para disfrutar de su amor y pasear por la ciudad.

Priyanka Chopra aclaró que su viaje a la capital de Inglaterra responde a temas netamente laborales de su esposo, Nick Jonas, hecho por el que su tiempo de diversión se vería reducido.

"Voy a estar en Londres ese día porque Nick (Jonas) tiene que trabajar allí. Tengo muchas ganas de salir por la ciudad, aunque solo vayamos a estar un par de días", señaló Priyanka Chopra en entrevista para el portal Entertainment Tonight.

Asimismo, precisó que si bien para ella “San Valentín” es un día para disfrutarlo con la persona que amas, no es el único día donde uno puede celebrar el amor.

"No creo que sea necesario tener un día así cuando puedes ser dulce y considerado todos los días del año", confesó la actriz Priyanka Chopra.

"No soy de las que necesita un día concreto para que alguien me diga que me quiere y viceversa, así que no nos presionamos en exceso sobre ello. Se supone que no íbamos a pasar ‘San Valentín’ juntos y tampoco nos importaba. Yo tenía que trabajar en Los Ángeles esos días, pero al final se ha pospuesto y me he dicho: 'Qué bien que podamos pasar esos días juntos en Londres'", agregó.