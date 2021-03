El cantante Nicky Jam anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su restaurante “La Industria Miami”, en Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, el artista compartió una foto divertida de él con dos torres de panqueques. Además, contó que están contratando personal e invitó a jóvenes a que se sumen para participar en su convocatoria.

De acuerdo con la cuenta en redes sociales del restaurante, se conoce que se venderá comida venezolana y puertorriqueña. La apertura será en marzo y se encontrará ubicado en el centro comercial “Bay Side Marketplace”.

“Pronto abriremos La Industria. Vayan a mi historias, estamos buscando gente que quieran trabajar y no se rían de la foto”, señaló en su publicación.

Hace poco el cantante tuvo una entrevista con el programa español “El hormiguero”, donde habló de los lujos que se dio en un momento de su carrera y del daño que estos hacen en las personas.

“Me ha pasado muchísimo, que he comprado algo para llenar un vacío y a la hora se me va. No es lo mismo cuando no tenías dinero y te compras tu primer lujo, eso es diferente, eso es como un trofeo”, señaló.

