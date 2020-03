Ninel Conde es una de las cantantes y actrices más famosas de México. La intérprete de 43 años compartió escenarios con Irina Baeva en la conferencia “Mujer, la conferencia, emprendedora 360” que se llevó a cabo en Miami. Ambas estrellas hablaron sobre la violencia de género, las relaciones tóxicas y el ciberbullying de la cual son victimas las mujeres.

En este evento que se dio en marco a las celebraciones por “El día de la mujer”, el ‘Bombon Asesino’ se sinceró sobre la relación toxica en la que estuvo envuelta por al rededor de seis años y que terminó destrozada.

Ninel Conde inició una relación con el productor Giovanni Medina en 2013 y un año después nació su hijo que llamaron Emmanuel. Al inicio todo amor y paz, pero a medida que pasaban los años, todo se iba tornando muy oscuro, inclusive hubo acusaciones de consumo de drogas.

Entre idas y venidas, la pareja ha durado al rededor de seis años. En mayo de 2019, ambos decidieron regresar por ultima vez, pero ya no iba para más, así que finalmente la cantante decidió cortar con el padre de su hijo.

Ninel Conde asegura que ahora es una mujer fuerte y es capaz de aceptar que estuvo envuelta en una relación tóxica que le hizo mucho daño.

¿QUÉ DIJO NINEL CONDE SOBRE LAS RELACIONES TÓXICAS?

Ninel Conde ha dicho que se ha tomado un tiempo correspondiente para entender cuál es la situación en la que ha estado envuelta y que ahora ya es capaz de reconocer cuales son los síntomas de un amor tóxico.

“La persona tóxica siempre se está quejando, no te deja avanzar, te va a culpar de las cosas malas que suceden, nunca va a reconocer algo positivo en ti, siempre va a haber una situación de tensión alrededor. Incluso, es una persona manipuladora, narcisista; es alguien que no vas a tener frutos positivos y no vas avanzar al lado de esa persona”, se sinceró la actriz ante los medios de comunicación.

Además, contó cuál fue el momento en el que se dio cuenta que se encontraba en una relación tóxica.

“Cuando yo me enfermé. Tenía depresión, tenía ansiedad, estaba mermando mi salud, y ahí es cuando me di cuenta que no estaban bien las cosas y que tenía que pensar en mí”.

También ha dicho que sintió mucho miedo dejar la relación que tenía con Giovanni Medina, ya que la tenía manipulada y sentía mucha culpa de destruir una relación y sobre todo su “familia”.

Ninel Conde aprovechó este momento para enviar un mensaje a todas aquellas mujeres que están envueltas en una relación tóxica.

“Todas las mujeres deben empezar a cuidar sus emociones, su mente, ¡atiéndanse!, lean, cambien el cassette, empiecen a decretar cosas positivas en su boca y ámense”.

“No permitan que nadie las haga sentir menos y si no se sienten bien donde están y su voz interior les dice que no están en el lugar correcto, escúchenla y hagan caso”, finalizó.