¿Ninel Conde tiene lazos con los capos más feroces del narcotráfico? [VIDEO y FOTOS]

Parece que Ninel Conde va a tener muchos dolores de cabeza. Ello no sería por problemas con su carrera, sino con la justicia. Y es que la intérprete del conocido y bailado tema 'Bombón asesino' tendría fuertes vínculos con las mafias del narcotráfico.



Giovanni Medina, expareja de la artista, declaró que Ninel Conde tiene lazos con los capos de la droga en dichas tierras. "Me dan ganas de ir a la autoridad y platicar de los nexos que ella tiene con organizaciones delictivas, y de lavado de dinero", indicó.

El tema no quedó allí, sino que Medina se mostró más que solícito de colaborar con la justicia azteca. De comprobarse que Ninel Conde está relacionada con los discípulos del 'Chapo', se encontraría en un embrollo muy complicado de dejar atrás.



"Quiero una custodia entre los dos, que las autoridades determinen sobre sus nexos con el narcotráfico... ¡Felicidades, Ninel Conde! Me haces daño, pero también se lo haces a nuestro hijo", añadió Medina.

RESPUESTA

Lo más picante llegó luego ya que Ninel Conde no se quedó callada. La guapa cantante le mandó un misil a su exgalán, el cual fue visto como una amenaza por decenas de personas.



"Se están preparando los escritos para que las leyes se enteren de todo, porque no se vale violentar los derechos del menor. Él puede decir muchas cosas. Son cuestiones que dice sin fundamento. Si yo me dedicara a eso, el señor ya no estuviera vivo", sostuvo Ninel Conde.