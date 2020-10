Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro temporal de los escenarios. Mediante una entrevista al programa “Venga la alegría”, la artista dio la noticia a sus seguidores.

“El bombón asesino” señaló que por el momento piensa en concluir con esta temporada de trabajo y acabar con todo lo que tiene pendiente para luego dedicarse a su familia. “Terminando esta temporada pienso bajarle un poquito al ritmo de mi faceta como artista”, señaló.

“Estoy ahorita por grabar un nuevo disco que estamos planeando y que es muy importante para mí, va dedicado cien por ciento a mis dos hijos. Creo que con eso estaré cerrando un ciclo en mi vida a nivel artístico”, agregó.

Conde también señaló que su retiro no es definitivo, pero que en el futuro ya no dedicará mucho tiempo a su música. “Hay ciclos. Quiero estar más tranquila y dedicarme a disfrutar lo que Dios me ha dado durante 23 años de carrera”, sentenció.

Cabe resaltar que hace unos días la actriz y cantante regresó a las juzgados por el proceso que lleva contra su expareja Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor.

VIDEO RECOMENDADO

Ninel Conde: la cronología de su fallido romance con Giovanni Medina y su súplica a López Obrador

Ninel Conde: la cronología de su fallido romance con Giovanni Medina y su súplica a López Obrador