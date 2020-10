Ninel Conde es uno de los nombres que ha sonado mucho en los últimos meses debido al enfrentamiento legal con su expareja, Giovanni Medina, quien interpuso una restricción legal para evitar que la actriz se acerque a su hijo Emmanuel. Sin embargo, en esta ocasión está dando de qué hablar porque anunció su compromiso con su novio Larry Ramos.

En una entrevista con la revista People en Español, Ninel reveló que Larry decidió entregarle el anillo de compromiso en Turquía, lugar al que viajaron recientemente para celebrar su cumpleaños.

“Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche”, relató Conde a People. “Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y (Larry) sacó el anillo de su saco”, agregó.

Ninel Conde calificó aquel día como “uno de los mejores de su vida”. Además, detalló que su pareja día a día la hace sentir intensamente especial. “Todos los días me demuestra su cariño, me hace sentir especial, me apoya en todo. Me hace saber que me admira”, confesó.

“Es simpático, divertido, supercariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene superritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo superrápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es supertrabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y supermaduro emocionalmente”, agregó.

