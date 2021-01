Ninel Conde es una de las celebridades mexicanas con mayor aceptación internacional y ello se ve evidenciado en su perfil de Instagram, donde suma más de 4 millones de followers. Todo lo que comparte la actriz resulta muy comentado y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de una reciente interacción que tuvo la actriz mexicana con sus fans de Instagram. Ella pidió una rueda de preguntas a través de historiales de Instagram y un cibernauta le consultó si piensa tener hijos tras casarse con el empresario Larry Ramos.

Ante la consulta de su seguidor, Conde decidió responder de manera particular y en inglés: “You know it! (¡Tú lo sabes!)”.

Con esta respuesta, Ninel Conde no descarta la posibilidad de convertirse en madre nuevamente tras contraer matrimonio con el colombiano Larry Ramos en el mes de octubre.

Ninel Conde no descarta la posibilidad de tener hijos. (Foto: @ninelconde)

Actualmente, Ninel Conde se encuentra en una batalla legal con su expareja sentimental, Giovanni Medina, por la tenencia de su menor hijo y desde el mes de abril de 2020 se encuentra alejada de él.

