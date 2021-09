El pasado viernes 24 de septiembre, Mingus Reedus, hijo del actor Norman Reedus y Helena Christensen fue detenido por presuntamente haber agredido físicamente a una mujer en el rostro en Nueva York.

Según confirmó el Comisionado Adjunto de Información Pública (DCPI) del departamento de Policía de Nueva York a People, las autoridades respondieron a una llamada al 911 sobre un asalto que tuvo lugar cerca de Mulberry Street y Baxter Street en las cercanías del 5th Precinct.

En el lugar, una mujer de 24 años, cuya identidad se mantiene en reserva, le dijo a la policía que tuvo un enfrentamiento verbal con un hombre desconocido, que luego se reveló que era Mingus. La mujer señaló que le recibió un golpe en el rostro, las autoridades confirmaron una herida debajo del ojo izquierdo.

MINGUS RESPONDE A LAS ACUSACIONES

Tras lo sucedido, Mingus, de 21 años, habló con The New York Daily News, donde alegó que la mujer y sus amigos fueron tras él y su grupo mientras asistían al festival de San Gennaro en el distrito Little Italy, Nueva York.

Según explicó el hijo de Norman Reedus, él “extendió el brazo para protegerse”, golpeando por accidente a la mujer. “Fue instinto... Estaba reaccionando a que me asaltaran y temía por la seguridad de mi grupo”, dijo.

“No pensamos nada en eso, pero estas cinco chicas nos siguieron durante dos cuadras, arrojándonos comida y gritando. Les dijimos que nos dejaran en paz, pero siguieron siguiéndonos, amenazando con lastimar a mi novia y su amiga... Era muy evidente que estas chicas estaban bajo la influencia y buscaban pelea”, añadió.

Según la policía, Mingus fue acusado de agresión menor y recibió una multa por comparecencia. Ahora se espera que comparezca ante el tribunal en las próximas semanas para responder a los cargos que se le imputan. Según People, los representantes de Norman y Helena no se han pronunciado al respecto.

