"Once Upon a Time in Hollywood": Este es el nuevo afiche de la película de Quentin Tarantino | FOTOS

Un nuevo afiche promocional de "Once Upon a Time in Hollywood" , la novena película de Quentin Tarantino protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, acaba de ser estrenado.

La imagen, que fue compartida a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la película, es más un póster de tipo dibujo, en el que, de fondo, aparecen los protagonista de las cinta, y alrededor tiene pequeños retratos de algunas escenas del filme.

"Este verano, Hollywood espera. #OnceUponATimeInHollywood 26.7.19", es el corto texto que acompaña la publicación que en Instagram tiene más de 30,000 "Me gusta" y en Twitter ya superó los 3 millones 200,000 corazones.

Como se recuerda, "Once Upon a Time in Hollywood" se estrenó el pasado 21 de mayo en el Festival de Cannes, y Quentin Tarantino, su director, escribió una carta abierta en la que exhortó a los asistentes a que no revelen spoilers sobre la cinta

La trama de "Once Upon a Time in Hollywood" está situada en Los Ángeles, en 1969, y sigue todas las aventuras que tendrá que vivir Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), estrella de westerns televisivos, junto a Cliff Booth (Brad Pitt), su doble de acción de toda la vida, por hacerse un hueco en un Hollywood.

Este filme reunirá a grandes estrellas del cine, como Al Pacino, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Austin Butler, Tim Roth y los fallecidos Burt Reynolds y Luke Perry, además de otros grandes actores de Hollywood.

"Once Upon a Time in Hollywood" marca el retorno de Leonardo DiCaprio a la pantalla grande, cuatro años después del estreno" The Revenant", filme por el que ganó el primer Oscar de su carrera. En tanto, Brad Pitt tuvo un cameo en la taquillera "Deadpool 2" y, en 2017, protagonizó "War Machine" de Netflix.