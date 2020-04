EN VIVO | ONLINE | STREAMING | LIVE | YOUTUBE | ‘One World Together at Home’ ( Un Mundo: Juntos en Casa) es el evento musical que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la organización benéfica Global Citizen y la cantante Lady Gaga, organizan para recaudar dinero para el Fondo de Respuesta al COVID-19. El evento será transmitido por diversas plataformas online y por TV; y contará con la participación de grandes estrellas como Rolling Stones, Paul McCartney, Jennifer Lopez y más.

Músicos de todo el mundo, como la estadounidense Taylor Swift, el colombiano Juanes o el italiano Andrea Bocelli abrirán las puertas de su casa para brindar actuaciones musicales. Será un evento transmitido en dos partes. El mundo podrá seguirlo por internet y, además, verlo a través de algunas cadenas de televisión.

SIGUE AQUÍ LA TRANSMISIÓN EN VIVO

Más de un centenar de artistas internacionales, desde Paul McCartney hasta Maluma y J Balvin, participarán este fin de semana en un megaevento solidario, convocado por la OMS y Lady Gaga, con más de ocho horas de música que se retransmitirán en todo el mundo por la crisis del coronavirus.

One World Together at Home: EN VIVO

EVENTO ONLINE

Primero, el sábado 18 arrancará un maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuarán en la mayoría de plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube.

Adam Lambert, Anitta, Becky G, Charlie Puth, Danai Gurira, Jason Segel, Jessie J, Juanes, Kesha, Lewis Hamilton, Liam Payne, Luis Fonsi, Natti Natasha, Nial Horan, Rita ora, Samuel L. Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastian Yatra, SuperM, The Killers, entre otros, se presentarán en el evento que se transmitirá vía stream.

Hace unas semanas, Lady Gaga comentó la idea: “Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo”.

EVENTO TELEVISADO

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EE.UU. a partir de las 00:00 GMT.

Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, Lizzo, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Jennifer López, Maluma, J Balvin y más, se presentarán en el especial televisado que ya ha recaudado millones de dólares.

HORARIOS One World Together at Home

One World Together at Home horario en Perú:

Transmisión digital: 1:00 p.m. y transmisión TV: 7:00 p.m.

One World Together at Home horario en Colombia:

Transmisión digital: 1:00 p.m. y transmisión por TV: 7:00 p.m.

One World Together at Home horario en Argentina:

Transmisión digital: 3:00 p.m. y transmisión por TV: 9:00 p.m.

One World Together at Home horario en Chile:

Transmisión digital: 2:00 p.m. y transmisión por TV: 8:00 p.m.

One World Together at Home horario en Ecuador:

Transmisión digital: 1:00 p.m. y transmisión por TV: 7:00 p.m.

One World Together at Home horario en Uruguay:

Transmisión digital: 3:00 p. m. y transmisión por TV: 9:00 p. m.

One World Together at Home horario en México:

Transmisión digital: 1:00 p. m. y transmisión por TV: 7:00 p. m.

One World Together at Home horario en Estados Unidos:

Transmisión digital: 2:00 p.m. y transmisión por TV: 8:00 p. m.

One World Together at Home horario en España: (19 de abril)

Transmisión digital: 8:00 p.m. y transmisión por TV: 2:00 a. m