OnlyFans, ¿qué es? Es una plataforma digital de contenidos en la que los usuarios (fans) pagan directamente a los creadores de los videos que pueden ver. Tiene cinco años de creada y acaba de registrar un nuevo y millonario récord. La protagonista: la joven rapera Bhad Bhabie, de Estados Unidos.

Bhad Bhabie decidió que una de las primera cosas que haría cuando cumpla 18 años era abrirse una cuenta en OnlyFans. Jamás pensó que lograría un récord: ganar un millón de dólares en apenas seis horas. Sí, técnicamente, la joven artista se volvió millonaria en un cuarto de día y gracias a la plataforma cuya polémica se basa en el abundante contenido para adultos que alberga.

Así que, como dice el portal TMZ, Bhad Bhabie, que antes respondía al nombre artísitico de Danielle Bregoli, mentía cuando decía muy oronda que ya había hecho todo antes de los 18 años. Algo le quedaba pendiente, un récord, pero acaba de lograrlo.

El hecho ocurrió este jueves, cuando la rapera, muy popular en Estados Unidos y el resto del mercado anglosajón, reveló que había ganado más de un millón de dólares. Su cuenta, hay que precisar, se basa en suscripciones y su temática es para adultos.

A manera de antesala, la rapera había subido a su cuenta de Instagram un par de fotos provocativas con un mensaje típico de muchos cuando cumplen 18 años: “a partir de ahora haré lo que quiera”.

Bhabie subió una captura de pantalla para avalar el récord que había conseguido. En la imagen se ve el desagregado del millón de dólares que obtuvo:

US$750 mil en suscripciones.

US$5 mil en propinas

Más de un cuarto de millón de dólares en recomendaciones por de mensajes directos.

La imagen que publicó Bad Bhabie.

Bhabie escribió junto con la imagen de sus recientes ganancias: “No estuvo mal en 6 horas... rompimos ese maldito récord de fans”, Es preciso indicar que TMZ se comunicó con representantes de OnlyFans, quienes les aseguraron que las cifras mostradas por Bad Bhabie son reales. Asimismo, que el precio de su suscripción a la cuenta de la joven es de 23,99 dólares por mes.

Por cierto, un récord siempre destrona a otro previo. En esta ocasión, el de Bhad Bhabie relegó a segundo lugar al que había obtenido la actriz Bella Thorne. En 2020, ella ganó más de un millón de dólares en OnlyFans, pero necesitó 24 horas para ello. Es decir, cuatro veces más tiempo que la rapera.

Eso sí, es preciso indicar que Bad Bhabie es un personaje popular. Por ejemplo: supera los 17 millones de seguidores en Instagram. Su caso no quiere decir que todo aquel que se cree una cuenta en OnlyFans logre engordar su cuenta bancaria así de rápido.

ONLYFANS EN PERÚ

El uso y consumo de la plataforma OnlyFans también se da en Perú. Hasta la exvedette Monique Pardo ha bromeado con que cobrará 30 dólares por suscripción. No obstante es la argentina Xoana Gónzález una de las creadoras de contenido más populares.

Recientemente, comenzó a subir videos mucho más fuertes y las críticas se reprodujeron considerablemente. Xoana las tomó suelta de huesos, por cierto.

“Tengo muchas chicas que me siguen, me sorprende y me encanta, porque me dicen que aprenden cosas y que les he salvado el matrimonio”, dijo Xoana en una reciente entrevista sobre su público en OnlyFans.

