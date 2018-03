Gael García Bernal se ha convertido en tendencia en México y Latinoamérica luego de escucharse su interpretación de una de las canciones más emotivas: 'Recuérdame', candidata a los Oscar 2018 a mejor canción original por la película 'Coco'. Los usuarios en Facebook, Twitter e Instagram no han dudado en destruir al actor mexicano por 'arruinar' un tema que ya es representativo de todos los charros.



El actor subió al escenario y al parecer los nervios le jugaron una mala pasada, ya que Gael García Bernal se mostró algo asustado y en su voz se notó el nerviosismo, por lo que el inicio de 'Recuérdame' no fue nada favorable para la canción que luego continuó con las interpretaciones de Miguel y Natalia Lafourcade.



Al término de la canción, pese a la buena interpretación de la cantante mexicana, en las redes sociales no hacen más que criticar a Gael García Bernal por 'arruinar' la canción y hasta lo culpan de que 'Recuérdame' no se lleve el Oscar 2018 a causa de su desastrosa presentación.

RT Si @GaelGarciaB se rifó

Fav Que mejor se dedique a la actuación 🙊 pic.twitter.com/kPT4HwD6kF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 5 de marzo de 2018

Gael García Bernal canta 'Recuérdame' en los Oscar 2018.

"And the Oscar por "cantar bien culero" goes to... Gael García Bernal", "La mejor forma de arruinar una canción es llamar a Gael", "#GaelGarcia como cantante, qué bueno que es actor.", "No sabia que @GaelGarciaB cantaba, no pues en realidad no canta"; fueron solo algunos de los comentarios que se leen en Twitter y Facebook.