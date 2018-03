Los mexicanos Gael García Bernal y Natalia Lafourcade interpretaron junto al cantante estadounidense Miguel el tema 'Remember me' (Recuérdame), de la película de animación 'Coco', candidata favorita a llevarse el Oscar 2018. Sin embargo la presentación del laureado actor mexicano terminó por arruinar el número que debió ser perfecto para toda la comunidad mexicana y Latinoamericana.



La entrada de Gael García Bernal al momento de cantar 'Recuérdame' era una de las más esperadas, pero el nerviosismo le jugaron una mala pasada al actor, pues desafinó y desentonó en casi toda la parte que le tocó cantar antes de la gloriosa entrada de Natalia Lafourcade y Miguel, quienes terminaron por salvar el número en los Oscar 2018 con una majestuosa puesta en escena.



Natalia Lafourcade, desde que conoció la noticia que cantará en los Oscar 2018 no dudó en expresar su entusiasmo de subirse al escenario de los premios de la Academia y a través de su cuenta de Instagram no dudó en expresar su felicidad y agradecimiento a todos los que siguen su carrera.



"Amigos. Hoy es el día. Hoy me toca pararme en el escenario de los Oscar para cantar 'Remember me', canción escrita por Kristen Anderson-López y Robert López, y que interpretaré junto a Miguel, Gael García y un grupo de bailarines y músicos espectaculares. Todos estamos ilusionados y felices. Todos estamos representando a México en esta celebración del cine tan importante. Siento que todo esto es un tributo y un homenaje total para nosotros los mexicanos y los latinos. Estamos viviendo un momento político y social muy fuerte y lo más importante ahora es recuperar nuestras raíces, nuestros valores como humanidad, nuestra identidad y recordar lo mucho que valemos. Recuperarnos como una familia, como una gran comunidad porque eso es lo que somos. Cuando uno viaja por el tiempo en el árbol genealógico nos podemos dar cuenta que somos una gran red y todos estamos viviendo y habitando este espacio. Con todo el amor, con todo el respeto, agradecimiento, humildad, y felicidad dedicó este momento a México y a nuestra gente que taaaanto amo. Gracias a todo el equipo de Pixar y también al equipo de #Coco nunca pensé que me tocaría vivir esta hermosa experiencia con tan especial película, misma que todos amamos. Gracias a toda le gente de la academia que se han portado tan cálidos con todos nosotros. ¡Que Viva el cine!", dice el largo post de Natalia Lafourcade.

En tanto, Gael García Bernal en su cuenta de Instagram también escribió que esta noche soltaría los "gorgoritos" en la ceremonia de los Oscar.



"Camino hacia Los Ángeles para lanzar gorgoritos este domingo en los #Oscars2018 Obviamente, en la foto estamos saliendo del mejor antro de Berlín. Y quizás de los mejores del mundo. Lo bailado nadie nos lo quita. ¡Vamos!"

La Academia confirmó que la canción de 'Coco' será una de las atracciones de la gala de esta 90 edición, que se realizará hoy domingo 4 de marzo.

'Remember Me'es un tema de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, y además se ha convertido en la canción icono de la cinta animada basada en el 'Día de los muertos' de México.

Oscar 2017: "Coco" fue nominada a 'mejor película animada'

'Coco' recibió dos nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de 'mejor película animada' y 'mejor canción original', por 'Recuérdame'.



En la categoría de mejor película animada en los Oscar, 'Coco' competirá por la estatuilla con 'Olé', 'Un Jefe en Pañales', 'The Breadwinner' y 'Loving Vincent'.



'Recuérdame' se enfrentará a los temas 'Mighty River', de 'Mudbound'; 'Mystery Of Love', de 'Call Me by Your Name'; 'Stand Up For Something', de 'Marshall', y 'This Is Me', de 'The Greatest Showman'.