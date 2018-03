Oscar 2018: Mandan a dormir a Gael García Bernal tras cantar en la gala, pero él da genial respuesta

Gael García Bernal fue duramente criticado en redes sociales por su interpretación de 'Remember Me', tema musical de la película 'Coco', en la gala de los premios Oscar 2018. El mexicano sonó desafinado durante su solo antes de darle pase a Natalia Lafourcade y el cantante Miguel.

Esta presentación era una de las más esperadas por los cinéfilos en redes sociales. Por eso, no perdonaron la performance de Gael García Bernal y, a través de Twitter, lo dejaron bastante claro con mensajes fuertes contra el mexicano.

Incluso, Gael García Bernal fue el protagonista de una serie de memes en Facebook que se burlaba de su falta de talento para el canto. Incluso, varios preferían la versión de la película (el niño Miguel y Mama Coco) a la presentada en los premios Oscar 2018.

Gael García Bernal canta 'Recuérdame' en los Oscar 2018.

Uno de los usuarios en Twitter fue más allá y le dedicó un 'cachoso' comentario a Gael García Bernal sobre su presentación en los Oscar 2018. "Todos los mexicanos a celebrar cantando los dos Oscar... tú descansa, Gael, fue un día muy pesado", escribió.

Este comentario fue enviado a Gael García Bernal, quien -pese a la noche especial que estaba viviendo- no dudó en tomarse un minuto para responderle vía Twitter. El actor que llamó la atención en los premios Oscar 2018 escribió:

"Tú vete a dormir, que yo estoy feliz e invitado a las fiestas", escribió en su cuenta Twitter Gael García Bernal. Rápidamente, sus seguidores no solo lo apoyaron, sino que dijeron que el actor hizo un genial 'Turn down for what' al usuario de Twitter.

Al parecer, Gael García Bernal toma con humor las críticas por su participación en los premios Oscar 2018. El actor fue quien le dio voz a Héctor, uno de los personajes principales de la película Coco.

