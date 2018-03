Oscar 2018: Experta en moda dijo que el vestido de Salma Hayek es una "porquería" [FOTOS y VIDEO]

Salma Hayek no se salvó de los memes ni mucho menos de los comentarios sobre su vestido en los Oscar 2018.



Aunque S alma Hayek intentó romper todas las expectativas apareciendo en la alfombra roja de los Oscar 2018 con un vestido Gucci que no le gustó a nadie convirtiéndose en una de las peores vestidas de la noche.



Una de las que no se quedó callada fue la experta en moda, la argentina Matilda Blanco, quien criticó durísimo a Salma Hayek.



En el programa el treceteve.com, Blanco calificó el vestido de Salma Hayek en los Oscar 2018 como un bochorno fashion, considerándolo de “porquería”.



Salma Hayek fue criticada por su vestido por una experta en moda.

“Está casada con el ‘señor Gucci’ y se pone ese vestido de porquería… El vestido es tremendo, es fatídico”, dijo Blanco sobre la vestimenta de Salma Hayek en los Oscar 2018.



Sin embargo, el vestido de Salma Hayek no fue lo único que criticó Blanco, también se fue contra el maquillaje y el cabello de la actriz mexicana en los Oscar 2018.



“El maquillaje mal, el pelo mal… El vestido es muy feo, no la favorece en lo más mínimo, una pena, el color tampoco era para ella”, mencionó sobre la apariencia de Salma Hayek en los Oscar 2018.

