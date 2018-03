Oscar 2018 EN VIVO: fecha, hora y canal para ver los premios de la Academia [FOTOS]

EN VIVO. La ceremonia de entrega de los premios Oscar 2018 se realizará este domingo 4 de marzo en el icónico Dolby Theatre en Los Ángeles, California (EE.UU.). En Trome seguiremos MINUTO A MINUTO todos los detalles de la gala más importante de la industria cinematográfica.

Para los Oscar 2018 se seleccionaron nueve producciones a mejor película: "The Shape of Water", ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", ''Lady Bird", ''Get Out", ''The Post", ''Dunkirk", ''Call Me By Your Name" y "Phantom Thread".

Oscar 2018 EN VIVO: fecha, hora y canal para ver los premios de la Academia Oscar 2018 EN VIVO: fecha, hora y canal para ver los premios de la Academia

HORA PARA VER LOS OSCAR 2018

EE.UU: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

CANALES DE TV PARA VER LOS OSCAR 2018

PERÚ: A través de la señal de Latina (Canale 2 y 702 en HD por Movistar TV)

LATINOAMÉRICA: A través de la señal de TNT y TNT GO.

ESTADOS UNIDOS: A través de la cadena ABC.