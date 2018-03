Por cuarta ocasión en un lustro un cineasta mexicano se alzó con el Oscar a la mejor dirección. Guillermo del Toro, como era ampliamente anticipado, se llevó a casa la estatuilla por su fastuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina 'The Shape of Water' ('La forma del agua').



“Soy un inmigrante, como mis compadres Alfonso, Alejandro, como Gael, como Salma y muchos, muchos de ustedes”, expresó Guillermo del Toro emocionado mientras el público lo ovacionaba.



“En los últimos 25 años he vivido en un país único, que es parte de aquí y parte de todas partes porque una de las cosas más hermosas de nuestra industria es que borra esas rayas en la arena. Sigamos haciéndolo”, añadió Guillermo de Toro, y con humor señaló que donde más le “gusta vivir” es en Fox Searchlight, porque “en 2014 ellos escucharon una propuesta loca con unos dibujos, una historia y una maqueta y creyeron que esta historia de este ser anfibio y una mujer muda entre musical y thriller iba a funcionar. Quiero agradecerle a la gente que me ha acompañado en todo este recorrido”.



El minucioso maestro del cine de fantasía, que competía por primera vez en esta categoría, se midió con cuatro cineastas dignos de reconocimiento: los veteranos Christopher Nolan por 'Dunkirk' y Paul Thomas Anderson por 'Phantom Thread', y los debutantes Jordan Peele por 'Get Out', y Greta Gerwig por 'Lady Bird'. Pero todo parecía indicar que Guillermo del Toro sería quien se llevaría el honor el domingo, pues había arrasado con casi todos los honores esta temporada de premios.



Guillermo del Toro ganó en dos categorias en el Oscar 2018.

Protagonizada por Sally Hawkins como una mujer muda que se enamora de una criatura marina cautiva durante la Guerra Fría, 'La forma del agua' es una carta de amor al cine mismo y a las películas de monstruos, un género que Guillermo del Toro combina de manera audaz con el thriller e incluso el musical.



Algunos críticos la calificaron como su mejor película desde 'El laberinto del fauno', su feroz cuento de hadas de 2006 que sorpresivamente no le dio entonces a México el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera (el premio ese año fue para “La vida de los otros” de Alemania).



La cinta, que encabezaba la lista de nominados con 13 candidaturas que incluían mejor película y guion (del realizador mexicano con Vanessa Taylor), se llevó también los premios a la mejor música original, de Alexandre Desplat; y mejor diseño de producción.



Guillermo del Toro es uno de tres realizadores mexicanos galardonados con el Oscar a la mejor dirección. Los otros dos son sus entrañables amigos Alfonso Cuarón, laureado en 2014 por 'Gravity', y Alejandro González Iñárritu por partida doble, en 2015 por 'Birdman' y en 2016 por 'The Revenant'.



La gala de los Oscar tuvo este año un sabor mexicano más allá de la obra de Guillermo Del Toro.



'Coco' de Disney Pixar, sobre la tradición del Día de los Muertos, se impuso como mejor largometraje animado y Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel subieron al escenario para interpretar la canción ganadora de la cinta, 'Remember Me', en un número colorido que terminó con una lluvia de confeti.



Los actores Eugenio Derbez y Eiza González también subieron al escenario como presentadores, y Salma Hayek, quien reveló en diciembre cómo fue acosada por años por el desacreditado productor de Hollywood Harvey Weinstein en un artículo en el New York Times, copresentó un segmento del movimiento Time’s Up contra la violencia sexual.



La ceremonia de los Oscar, en su 90a edición, se transmitió el domingo en vivo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.

MINUTO A MINUTO DEL OSCAR 2018

MEJOR PELÍCULA: La forma del agua de Guillermo del Toro.

23:41: Warren Beatty y Faye Dunaway vuelven a presentar el Oscar como Mejor Película tras error en 2017.

23:38: Frances McDormand lidera aplausos para las mujeres de los Oscar 2018.



Frances McDormand ganó como Mejor Actriz.

23:25: MEJOR ACTRIZ: Frances McDormand por 'Tres anuncios en las afueras'.

23:20: MEJOR ACTOR: Gary Oldman por The Darkest Hour.

Gary Oldman ganó como Mejor Actor.

23:15: MEJOR DIRECTOR: Guillermo del Toro por La forma del agua.

Guillermo del Toro ganó como Mejor Director.

23:07: Para homenajear a los artistas fallecidos, Eddie Vedder canta Room at the Top del inolvidable Tom Petty en 'In Memoriam'.

Eddie Vedder interpretó Room at the Top de Tom Petty.

23:03: Mejor Canción Original: Recuérdame de la película Coco.

22:59: Mejor Banda Sonora: La forma del agua de Guillermo del Toro.

22:48: Mejor Fotografía: Roger Deakins por Blade Runner 2049.

22:37: Mejor Guión Original: Jordan Peele se lleva el premio por Get Out (Huye).

Get Out ganó el Oscar como Mejor Guión Original. Get Out ganó el Oscar como Mejor Guión Original.

22:32: Mejor Guión Adaptado: Llámame por tu nombre.

22:18: Mejor Cortometraje: The Silent Child.

22:10: Mejor Documental Corto: Heaven is a Traffin Jam.

22:05: Jimmy Kimmel se llevó a Gal Gadot, Margot Robbie, Mark Hamill, Ansel Elgort, Emily Blunt, entre otros actores a sorprender al público de un cine y repartir bocaditos.

Jimmy Kimmel llevó a varios actores y actrices a sorprender al público en un cine.

21:57: Mejor Edición: Lee Smith por Dunquerque (Dunkirk), del director Christopher Nolan.

21:50: Michelle Bachelet, presidenta de Chile, felicita al elenco de Una Mujer Fantástica por su Oscar a Mejor Película Extranjera.

Michelle Bachelet felicitó a la película chilena 'Una Mujer Fantástica' por su Oscar. Michelle Bachelet felicitó a la película chilena 'Una Mujer Fantástica' por su Oscar.

21:43: Oscar a Mejores Efectos Visuales: Blade Runner 2049.



21:40: MEJOR PELÍCULA ANIMADA: Coco.

21:30: MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Allison Janey por Yo, Tonya. En su primera nominación que recibe se lleva la estatuilla. Ya había ganado siete Emmys: cuatro por The West Wing, dos por Mom y uno por Masters of Sex.

Allison Janey ganó Mejor Actriz de Reparto por 'Yo, Tonya'.

21:25: MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA: Una Mujer Fantástica de Chile.

Una Mujer Fantástica de Chile ganó como Mejor Película Extranjera.

21:15: Miguel y Natalia Lafourcade cantan 'Remember Me', la versión en inglés de 'Recuérdame'.

Natalia Lafourcade y Gael García Bernal cantaron Recuérdame de la película Coco.

21:14: Gael García Bernal introduce 'Recuérdame' de la película animada Coco en los Oscar 2018.

21:12: Eugenio Derbez presenta 'Recuérdame' de la película animada Coco en los Oscar 2018.

Eugenio Derbez presentó la canción Recuérdame de la película Coco.

21:10: Oscar a Mejor Diseño y Producción: La forma del agua.

21:00: Oscar a Mejor mezcla de sonido: Dunquerque.

20:58: Oscar a Mejor edición de sonido: Richard King y Alex Gibson por Dunquerque.

20:48: Eiza González presentó dos categorías en los Oscar 2018.

Eiza González presentó dos categorías en los Oscar 2018.

20:41: Oscar a Mejor Documental: Icarus, de Netflix.

20:31: Oscar a Mejor vestuario: Phantom Thread.

20:32: A sus 93 años, Eva Marie Saint presenta el premio a Mejor Vestuario. Ganó el Oscar por 'Nido de Ratas' de Elia Kazán.

20:26: Oscar a Mejor Maquillaje: Darkest Hour.

20:19: "Me gustaría agradecer a la Academia, nunca pensé que diría esas palabras (...). El amor de mi padre y madre por el cine construyó mi amor por las películas y les agradezco por eso", dijo Sam Rockwell tras recibir el Oscar.

Sam Rockwell ganó como Mejor Actor de Reparto.

20:18: MEJOR ACTOR DE REPARTO: Sam Rockwell por 'Tres anuncios por un crimen'.

20:13: Jimmy Kimmel: "Recuerdo una época en la que los principales estudios no creían que una mujer o una minoría pudieran abrir una película de superhéroes y la razón por la que recuerdo esa época es porque era marzo del año pasado".

Jimmy Kimmel presenta los Oscar 2018.

20:11: Jimmy Kimmel comienza la gala haciendo bromas sobre el desastre del sobre del Oscar 2017: "Si alguno oye su nombre, que no se levante inmediatamente".

20:06: Jimmy Kimmel habló sobre el acoso en Hollywood recordando el caso de Harvey Weinstein.

20:00: Se inició los premios Oscar 2018.



INFORMACIÓN PREVIA



"La forma del agua" , del mexicano Guillermo del Toro, y "Tres anuncios por un crimen" llegan como favoritas al Óscar, que hoy domingo cierra una temporada de premios sacudida por los escándalos sexuales en Hollywood y por las que se ha catalogado a estos premios como 'Los Oscar #MeToo' y en el que se busca desterrar el acoso y abuso sexual en contra de actores, actrices y todos los que trabajen dentro de la industria cinematográfica.



Hollywood y la industria del cine se paralizan este domingo 4 de marzo cuando se suba el telón de la edición número 90 de los Oscar en el majestuoso Teatro Dolby de los Ángeles y donde las estrellas lucirán sus mejores galas. El comediante Jimmy Kimmel animará los premios de la Academia por segunda vez consecutiva y la crítica espera ver cómo consigue el equilibrio para abordar el tema de los abusos sexuales en su monólogo humorista.



Nueve películas se disputan la máxima categoría de la edición 90 de los premios O scar, en la que parten como favoritas "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Lady Bird", que lograron el Globo de Oro a mejor película de drama y comedia, respectivamente, mientras se mantiene gran expectativa por "The Shape of Water", que acapara 13 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood. "Dunkerque", "Llámame por tu nombre", "Los archivos del Pentágono", "¡Huye!", "Las horas más oscuras" y "El hilo fantasma" son las otras candidatas.



Guillermo del Toro ("La forma del agua"), Christopher Nolan (Dunkerque), Jordan Peele ("¡Huye!"), Greta Gerwig ("Lady Bird") y Paul Thomas Anderson ("El hilo fantasma"), se encuentran en la disputa por recibir el Oscar a mejor director.



Ellos son los candidatos al Oscar al mejor director. (Foto: AFP) Ellos son los candidatos al Oscar al mejor director. (Foto: AFP)

Asimismo, Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie, Saoirse Ronan y Meryl Streep son las candidatas a mejor actriz en una ceremonia de los Oscar que estará marcada por el empoderamiento de la mujer y la campaña #MeToo, que lucha para que el acoso y el abuso sexual se destierre de Hollywood.



Para mejor actor, el Oscar podría caer en manos de uno de los candidatos: Timothee Chalamet, Daniel Day-Lewis, Gary Oldman, Daniel Kaluuya y Denzel Washington.



En tanto, 'Coco' es la gran favorita a alzarse con el Oscar a mejor película animada, pero tendrá que luchar contra otras no menos favoritas: "Un jefe en pañales", "The Breadwinner", "Ferdinand" y "Loving Vincent".

Meryl Streep es una de las grandes favoritas a llevarse el Oscar a mejor actriz. Meryl Streep es una de las grandes favoritas a llevarse el Oscar a mejor actriz.

Los nominados al Oscar a mejor actor será una de las categorías más peleadas de este año. (Foto: AFP) Los nominados al Oscar a mejor actor será una de las categorías más peleadas de este año. (Foto: AFP)

LA MEJOR PASARELA



Los Oscar, además de ser la mejor pasarela de la moda para las actrices que lucirán los exclusivos modelos, es también el escaparate ideal para para los más veteranos y nuevos diseñadores que buscan de hacerse un lugar en la industria, ya que desfilar un diseño es sinónimo de éxito de ventas en las próximas temporadas.



A pesar de los escándalos sobre abusos sexuales como el de Harvey Weinstein o Kevin Spacey, entre otros, que ha provocado todo un terremoto de la industria, los premios de la academia siguen siendo un negocio redondo, ya que emitir un comercial durante los Oscar por 30 segundos tiene un costo de US$ 2,6 millones y la ABC, que es el canal que transmite el show, ya vendió todos los espacios publicitarios.

LOS 90 AÑOS DE LOS OSCAR



Los Óscar cumplen 90 años llenos de récords, como los 22 premios de Walt Disney; anécdotas, como el hombre desnudo que corría detrás de un impertérrito David Niven, o fallos, como el anuncio del galardón a mejor película para "La La Land" cuando en realidad era para "Moonlight".

CANALES QUE TRANSMITIRÁN LOS PREMIOS OSCAR



En el Perú la ceremonia de los Oscar se transmitirán, como todos los años por Latina (señal abierta) y por cable vía TNT, que tendrá todos los detalles del paso de las estrellas por la alfombra roja. E! también será el canal que transmitirá desde las 2:00pm EN VIVO toda la previa del evento y tendrá entrevistas exclusivas con los candidatos a la codiciada estatuilla.



Perú: Latina y TNT. Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría estarán en el Dolby Theatre para hablar con los nominados. TNT GO permitirá ver el evento en línea.



Estados Unidos: ABC será el canal oficial de la transmisión de los premios Oscar​



​España: Movistar+ retransmitirá en directo y en exclusiva la 90ª edición de los Oscars 2018.



HORA DE LA TRANSMISIÓN



México: 19.00

Colombia: 20.00

Ecuador: 20.00

Perú: 20.00

Chile: 22.00

Argentina: 22:00

Brasil: 22:00

Candidatos a los premios Oscar que se transmitirán este domingo 4 de marzo vía Latina y TNT. Candidatos a los premios Oscar que se transmitirán este domingo 4 de marzo vía Latina y TNT.