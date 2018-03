Oscar 2018: Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar Mejor Película [FOTOS y VIDEO]

Un año después del histórico fiasco a la hora de desvelar el ganador del Oscar a la mejor película, Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar esa categoría en la ceremonia de este domingo, según TMZ.



Según fuentes de la publicación, Beatty y Dunaway aparecieron hoy en los ensayos dentro del Teatro Dolby y prepararon el gran momento de la gala en los Oscar 2018. Los testimonios aseguran que la pareja recitó sus frases en un par de ocasiones y terminaron rápidamente.



"Presentar es mucho mejor la segunda vez", dijo Faye Dunaway sobre el escenario, según el relató TMZ.



Beatty contestó a continuación: "La ganadora es 'Gone With the Wind'", prosiguiendo con el tono cómico que parecen adoptar los productores de la ceremonia con este guiño a lo ocurrido en los Oscar 2017.



Según las fuentes del portal, los guionistas aún podrían modificar esas bromas hasta hoy cuando se realice el Oscar 2018.



Oscar 2017 Warren Beatty: anuncio errado

El histórico error al anunciar el premio a la mejor película en la 89 edición de los Oscar llegó en una situación, con Warren Beatty y Faye Dunaway como protagonistas.



El veterano actor abrió el sobre con el nombre del vencedor y lanzó un gesto de extrañeza a su alrededor.



A la pareja se le había hecho entrega del sobre equivocado. Sin embargo, nadie de la Academia de Hollywood se pronunció, así que Beatty prosiguió y le pasó el sobre a Dunaway, que leyó el nombre de 'La La Land' que aparecía junto al de Emma Stone, el premio entregado justo antes.



La ganadora en la categoría de mejor película fue realmente 'Moonlight', algo que se desveló tras algunos instantes de confusión.

