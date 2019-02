Oscar 2019 EN VIVO: Lady Gaga, Bradley Cooper, Queen y Adam Lambert cantarán en la gala | FOTOS

La noche más importante de Hollywood llegó. Los premios Oscar 2019 se realizarán este domingo 24 de febrero y entre las múltiples sorpresas que se preparan para la gala, sin duda, las presentaciones musicales son algunas de las más esperadas. Aquí te contamos los detalles de lo que se vivirá en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Cuatro de los cinco nominados a Mejor Canción serán interpretadas en la gala de los Oscar 2019. Kendrick Lamar y SZA desistieron a última hora y no cantarán el tema "All the Stars" de la película 'Black Panther'.

La presentación más esperada de los Premios de la Academia es la que realizarán Lady Gaga y Bradley Cooper. 'Shallow', tema principal de la cinta 'A Star is Born' será interpretada en vivo en señal abierta, por primera vez.

“Shallow” de "A Star is Born" está nominada en varias categorías. (Foto: Warner Bros./IMDB) “Shallow” de "A Star is Born" está nominada en varias categorías. (Foto: Warner Bros./IMDB)

Aquí la lista de presentaciones musicales:

Queen y Adam Lambert – Presentación inaugural

Bradley Cooper y Lady Gaga – “Shallow” de 'A Star Is Born'

Jennifer Hudson – “I’ll Fight” de 'RBG'

Bette Midler – “The Place Where Lost Things Go” de 'Mary Poppins Returns'

David Rawlings and Gillian Welch – “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” de 'The Ballad of Buster Scruggs'

Gustavo Dudamel y L.A. Philharmonic – Tributo 'In Memoriam'



Queen confirmó su participación en la 91° edición de los premios Oscar. (Foto: AFP) Queen confirmó su participación en la 91° edición de los premios Oscar. (Foto: AFP)

Aquí te dejamos con la lista de presentadores del Oscar 2019



José Andrés

Awkwafina

Javier Bardem

Angela Bassett

Chadwick Boseman

Dana Carvey

Emilia Clarke

Daniel Craig

Laura Dern

Chris Evans

Tina Fey

Elsie Fisher

Whoopi Goldberg

Danai Gurira

Brian Tyree Henry

Samuel L. Jackson

Stephan James

Allison Janney

Michael B. Jordan

Michael Keaton

Keegan-Michael Key

Brie Larson

Queen Latifah

KiKi Layne

John Lewis

Jennifer Lopez

Diego Luna

James McAvoy

Melissa McCarthy

Frances McDormand

Helen Mirren

Jason Momoa

Tom Morello

John Mulaney

Kacey Musgraves

Mike Myers

Trevor Noah

Gary Oldman

Sarah Paulson

Tyler Perry

Amy Poehler

Krysten Ritter

Sam Rockwell

Paul Rudd

Maya Rudolph

Amandla Stenberg

Barbra Streisand

Charlize Theron

Tessa Thompson

Pharrell Williams

Serena Williams

Constance Wu

Michelle Yeoh