Ozuna visita a niñas víctimas del cáncer en hospital y termina al borde del llanto en medio de una oración | VIDEOS

Ozuna visitó en el hospital a unas niñas con cáncer y estuvo a punto de llorar, al momento que brindaba una oración por ellas, tomándola de las manos. El reggaetonero mostró su lado más humano, al acompañar a las pequeñas que padecen de este terrible mal.



El video fue compartido por cientos de seguidores de Ozuna, quienes destacaron los dotes humanos del conocido intérprete de 'Criminal'.



En este video se puede ver a Ozuna tomado de las manos de dos pequeñas mientras eleva una plegaria por la salud de ambas menores.

“Te pido un milagro, un milagro, yo lo quiero ver con mis ojos por favor te lo pido… Tú eres grande, el mejor, me has parado de nuevo, me tienes contigo, me tienes vivo, te pido por estos niños, has un milagro”, dijo Ozuna en su oración.



En estas imágenes se puede ver claramente como Ozuna está a punto de romper en llanto, sin embargo logra sobreponerse y continúa con la oración por los pequeños.

Una de las pequeñas, la que aparece en el video se llama Priscila Candelaria Valencia, tiene siete años y padece de un tumor intracráneal. La menor necesita ayuda para costear el tratamiento.



La visita de Ozuna a este hospital ocurrió en su país Puerto Rico. Para la recuperación de la pequeña se ha organizado una actividad para el 4 de noviembre.