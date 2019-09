Ozuna y su dura crítica a Don Omar: “Ponte a trabajar y deja de estar quejándote” | FOTOS

Ozuna y Don Omar, dos grandes exponentes del reguetón, vuelven a enfrentarse. Todo empezó cuando el intérprete de "Danza kuduro" compartió un reportaje de la revista Rolling Stones sobre la compra de visualizaciones en Youtube por parte de las discográficas de música urbana latina que, según la publicación especializada, gastan hasta 100 mil dólares para obtener views.

“Quizás para los fans de la música es un secreto. La compra de views en vídeos musicales dentro de la plataforma YouTube ya es todo un gran reportaje en Rolling Stones. Yo lo sé desde hace mucho tiempo y he estado estudiando el supuesto éxito de algunos lanzamientos”, reveló Don Omar.

Frente al contenido de este reportaje y las declaraciones de Don Omar, el reguetonero Ozuna decidió pronunciarse y durante una conversación con el programa Alofoke Radio Show, dio su descargo.

“Mis respetos para Don (Omar). Si hemos tenido nuestras diferencias, pero es un artista completo, alguien a quien se la doy musicalmente. No creo que esté en el mejor momento de su carrera para dar una opinión sobre esto. Él lo que tiene que hacer es trabajar más y demostrar porque es el rey Don Omar, como se hace llamar”, dijo Ozuna.

“Debe demostrar con música. Aquí no estamos mostrando con comentarios ni opacando el trabajo de otros. Yo compito con Bad Bunny y Anuel AA y no opaco su trabajo, los apoyo y entre todos nos ayudamos. No necesitamos un mal comentario de lo que estamos haciendo o lo que se está trabajando. Creo que Don Omar debe darle marketing a sus temas nuevos que no están llegando a donde deben llegar, así que Don, ponte a trabajar y deja de estar quejándote que estamos bien activos”, añadió el reguetonero.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Ozuna y Don Omar se enfrentan. En 2017, el popular ‘Negrito de ojos claros’ dejó claro que no grabaría jamás con Don Omar.

"Con el tipo que no grabaría porque... a pesar de que tiene un talento bien grande y lo respeto muchísimo, siento que no nos respeta a nosotros y me incluyo, y no tiene ese valor humano... Es Don Omar" , dijo en el programa El Jangueo Show después de una aguda crítica el trap.