Ozuna le responde a J Balvin por llamar "payasos" a los reggaetoneros | VIDEO

El intérprete urbano Ozuna se ha convertido en uno de los cantantes más solicitados del momento gracias a la interpretación de sus éxitos ‘Se preparó’, ‘El farsante’ y ‘Única’; sin embargo, nunca está lejos de la polémica.

Esta vez, el cantante puertorriqueño no tuvo reparos en responder a su amigo y colega musical, J Balvin , quien hace algunas semanas tildó de “payasos” y criticó a los cantantes de reggaetón que con la letra de sus canciones promueven la violencia y el racismo.

“Mejor hagamos música. Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más ‘calle’ del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad”, manifestó en ese entonces J Balvin a través de su Instagram.

Ante esto, Ozuna no dudó en responder de forma tajante a su “hermano”.

“J Balvin es mi hermano y es una buena opinión la que entrega sobre la música, pero hay para los gustos y los colores. No todo el mundo vive feliz (como él). A mí me gusta la música en general, yo sé que a él también le gusta canciones pesadas de la calle”, expresó en entrevista con Telemundo Puerto Rico.

“Por esto (el trap y el reggaetón) tus hijos no van a definirse en la vida o saber lo que quieren”, agregó Ozuna quien felicitó a J Balvin por dar su opinión.

O zuna se encuentra promocionando su segundo disco ‘Aura’ que cuenta con colaboraciones musicales con artistas de la talla de Romeo Santos, Nicky Jam, J Balvin, Natti Natasha, Cardi B, Wisin y Yandel; entre otros.

Por otro lado, el reaggaetonero J Balvin canceló sus presentaciones que tenía pactadas en México por motivos de fuerza mayor.